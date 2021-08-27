Может ли банк простить долг: все о реструктуризации кредита

Многие из нас попадали в ситуацию, когда возникают проблемы с регулярностью выплат по кредитным обязательствам, или требуется изменение срока окончательного погашения займа в виду ряда причин. Статистические данные свидетельствуют о том, что минимум у 5 процентов оформивших кредит возникают мысли, что ФКУ, так или иначе, спишет долг. Стоит заметить, что причин, чтобы "войти в положение" в случае взыскания средств по кредиту и получения возможности аннулировать долг, не существует ни для самого банка, ни в судебной лексике. Личные причины, например, смерть близких, болезнь, банкротство, потеря постоянного заработка, не являются поводом прекращения выплат по займу. Но иногда в отдельных, достаточно редких случаях банк может пойти навстречу клиенту, согласившись на отсрочку выплат или реструктуризацию задолженности, но никак не на аннулирование долга и процентов по нему.

Но мы все люди, не исключено что мы в любой момент можем столкнуться с проблемами.

Если у вас реальные проблемы при погашении кредита и если вы убедите банк в тяжести своего финансового положения и заявите о намерении возобновить выплаты, то финансково-кредитное учреждение (ФКУ) может предложить следующие льготы:

отменить штрафные санкции; провести рефинансирование кредита (выдать новый на выгодных условиях); установит льготный период, (кредитные каникулы) в течение которого можно не платить проценты или основную сумму, либо все вместе.

Реструктуризация долга по кредиту – это процедура, предусматривающая изменение банком условий кредитования и порядка погашения задолженности по выданному кредиту.

Реструктуризация кредита может заключаться в изменении:

размера процентной ставки в сторону уменьшения, графика внесения платежей по датам и срокам погашения кредита и, соответственно, снижения суммы ежемесячных платежей.

Есть такие виды реструктуризации кредита как:

изменение сроков возврата кредита, соответственно, уменьшается сумма ежемесячных платежей; предоставление льготного периода погашения (кредитные каникулы), заключающегося в отсрочке погашения процентов за пользование кредитом и сопутствующих платежей, но с ежемесячной выплатой основного долга ("тела") по кредиту, либо всего вместе на определенное количество времени, в зависимости от договоренности с банком; полное рефинансирование задолженности по кредиту с заключением нового кредитного договора на сумму имеющегося фактического долга, но на более комфортных условиях. Например, с увеличением срока кредитования, снижением размера процентной ставки и т.д. изменения порядка погашения задолженности и режима обслуживания кредита, что позволит заемщику не накапливать просроченные задолженности по основному долгу, которые влекут начисление пени и штрафов, а постепенно рассчитаться по кредиту, например, поступающие платежи, в первую очередь, идут на погашение просроченного основного долга, а затем на другие просроченные платежи; перевод кредита, оформленного в иностранной валюте, в сомы, (конвертация) в случае увеличения долговой нагрузки на клиента из-за непредвиденного и быстрого роста курса валют на фондовом рынке.

На сколько рискован рост курса иностранной валюты для заемщиков?

Риск изменения курса иностранной валюты - один из основных рисков при получении валютного кредита. Влияние колебаний обменных курсов валют при погашении кредита могут быть весьма значительны. В случае резкого изменения курса валюты в большую сторону, заемщик может не справиться с обязательствами по кредиту, т.е. он не сможет оплачивать кредит, и для погашения кредита банк может прибегнуть к реализации залогового обеспечения. Приведем пример: у нас в стране большое количество заемщиков получали валютные кредиты в долларах, когда курс составлял 69 сом за 1 доллар, а сейчас курс достиг почти 85 сом за 1 доллар, и для многих заемщиков это стало практически непосильной ношей. Ведь если кредит был получен в иностранной валюте, то в текущие времена заемщик при девальвации сома столкнется с увеличением выплат из-за разницы курсов. И поэтому, прежде чем получать кредит в иностранной валюте, надо в первую очередь исходить из того, в какой валюте получает доход заемщик.

Какие меры нужно предпринять для минимизации риска, если вы уже получили валютный кредит?

Один из самых распространенных и эффективных вариантов - конвертировать кредит в нац. валюту, путем проведения переговоров с ком. банком, где был получен кредит. И в связи нестабильной экономической ситуацией в стране на данный момент многие коммерческие банки КР готовы рассмотреть различные варианты конвертации валютных кредитов в национальную валюту. Конечно, заемщикам прежде надо все очень точно просчитать, будет ли эффект, так как в случае конвертации кредита в национальную валюту процентные ставки по сомовым кредитам будут выше. Но в случае произведения конвертации кредита на сомы, заемщик далее не будет нести риск переплаты из-за повышения курса иностранной валюты в будущем.

Но все-таки, может ли ФКУ простить долг?

В некоторых случаях может. Тем не менее, случаев списания долга на практике ничтожно мало – они всегда являются исключением из правил, поэтому не стоит думать, что банк простит кредит, когда вы не сможете его вернуть. Напротив, он приложит все усилия к тому, чтобы вы ещё и заплатили за возникшие проблемы.

На вопрос простит ли банк долг, всегда возникает встречный вопрос: а вы простите долг своему соседу, который благодаря вашим деньгам ездит на авто и живет в шикарной квартире? Не стоит переоценивать возможности банков. Они не печатают деньги, которые выдают нам в кредит, у банков имеются свои обязательства перед вкладчиками, инвесторами, акционерами. Но если все-таки ФКУ решил списать Ваш кредит, этот шаг отнюдь не благотворительность. В финансовых структурах эта процедура называется списание плохого кредита.

Причин, по которым к должнику может быть применена эта процедура, очень мало. Например, должник умер или стал полностью неработоспособен (инвалидность) и кредит не обеспечен залоговым имуществом, то такая задолженность в некоторых случаях может быть списана.

ВАЖНО ПОМНИТЬ! Вопрос о прощении долга всегда решается в индивидуальном порядке. Ни в коем случае нельзя прибегать к псевдо-посредникам, которые якобы обещают вам помочь в списании кредитов, так как они могут создавать Ввам больше проблем чем у вас есть.

В условиях угрозы массового распространения коронавирусной инфекции различные государства, в том числе и КР вынуждены были принимать ряд беспрецедентных ограничивающих мер, что, соответственно, оказывает определенное влияние не только на бизнес, но и людей, так или иначе связанных с бизнесом.

Национальный банк в пределах, предоставленных полномочий, в целях стабилизации ситуации, принял в первую очередь меры, направленные на предоставление финансово-кредитными организациями возможности не увеличивать нагрузку на заемщиков.

Кредиторам запрещено было начислять и взимать комиссионные и иные платежи при пересмотре условий кредитных договоров, независимо от того какие послабления были даны заемщику.

С марта 2020 года Национальный банк запретил налагать на заемщиков неустойку (штрафы/пени), в случаях когда, к примеру, заемщик не смог оплатить платежи по кредиту вовремя или оплатил их не в полной сумме.

Финансово-кредитным организациям было рекомендовано предоставить отсрочку по платежам сроком не менее 3 (трех) месяцев. При этом, предоставление отсрочки по кредиту не является обязательством финансово-кредитных организаций. Предоставление отсрочки по платежам, являлся рекомендацией Национального банка и могло быть реализовано при обращении заемщика. Отсрочка кредитором может быть предоставлена по основной сумме кредита и по начисленным процентам в отдельности или вместе. Каждый случай заявления на отсрочку кредиторы рассматривают на индивидуальной основе и принимают решения об изменении условий обслуживания кредитов, опираясь на принципы добросовестности, прозрачности, достоверности, партнерства по отношению к заемщикам и их финансовых возможностей.