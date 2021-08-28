В Кыргызстане за сутки 215 новых случаев COVID-19, скончались - 6

В Кыргызстане на 27 августа зарегистрировано 215 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
Бишкек - 66
Ош - 2
Чуйская область – 53
Ошская область - 3
Таласская область - 14
Нарынская область - 4
Иссык-Кульская область – 38
Джалал-Абадская область – 22
Баткенская область - 13.
За весь период заразились 175 224 человек.
Выздоровели за сутки 371 человека. Всего - 168 769.
Скончались за сутки 6 человека. Всего за весь период зарегистрировано 2 2 513 летальных исходов.
В стационарах на лечении находятся 1 169 и на амбулаторном 1 333 человека.