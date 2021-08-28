В Кыргызстане за сутки 215 новых случаев COVID-19, скончались - 6

В Кыргызстане на 27 августа зарегистрировано 215 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

Бишкек - 66

Ош - 2

Чуйская область – 53

Ошская область - 3

Таласская область - 14

Нарынская область - 4

Иссык-Кульская область – 38

Джалал-Абадская область – 22

Баткенская область - 13.

За весь период заразились 175 224 человек.

Выздоровели за сутки 371 человека. Всего - 168 769.

Скончались за сутки 6 человека. Всего за весь период зарегистрировано 2 2 513 летальных исходов.

В стационарах на лечении находятся 1 169 и на амбулаторном 1 333 человека.