ГУВД отрицает возможность укрывательства преступления своего инспектора

В Бишкеке многие жители города следят за расследованием стрельбы со стороны милиционера на проспекте Жибек-Жолу. В первых сообщениях ГУВД сообщалось, что якобы убитый водитель пытался выхватить оружие у патрульного и даже провоцировал его на драку. Однако после того, как в соцсети попало видео с камер наблюдения на котором видно, что никакой драки между патрульным и водителем не было, официальные источники ГУВД уже отказались от первоначальной информации.

В этой связи пресс-служба ГУВД дает пояснение по поводу своих сообщений.

"При первичном опросе, инспектор патрульной службы милиции Д.Ж. пояснил, что водитель А.Ч. двигался по встречной улице на автомобиле марки "РАФ 4", который был остановлен за нарушение ПДД. Однако, водитель на месте оставил документы и внезапно уехал при его оформлении, при этом устроил скандал с инспектором патрульной милиции. После чего, через некоторое время А.Ч. вернулся и стал устраивать разборки, оказывать давление на него. Начал провоцировать на конфликт и драку, высказывая угрозы, что расправится с ним. Далее, водитель внезапно начал предпринимать активные попытки завладеть и выхватить у него табельное оружие. На законные требования не реагировал, в момент борьбы за табельное оружие произошёл случайный выстрел, в результате которого был смертельно ранен А.Ч.", - говорится в сообщении ГУВД.

В связи с резонансным событием и требованием информации представителями СМИ, было принято решение в оперативном порядке предоставить пресс-релиз с предварительными данными, где были указаны первичные пояснения инспектора патрульной милиции, что водителем было оказано сопротивление и попытки выхватить табельное оружие у инспектора Д.Ж.

Следственно-оперативной группой при осмотре места происшествия из близлежащих видеокамер были изъяты видеозаписи и приобщены к материалам расследования.

Во время просмотра видеозаписей было установлено, что показания инспектора Д.Ж. расходятся с первоначальными его показаниями, который утверждал, что он случайно выстрелил во время оказания водителем сопротивления и попытки выхватить табельное оружие.

Все собранные материалы незамедлительно были направлены в прокуратуру Свердловского района Бишкека, далее переданы в производство УГКНБ по г.Бишкек по подследственности.

Данный факт прокуратурой Свердловского района г.Бишкек был зарегистрирован в ЕРПП по статье 321 ч.2., п.п. 1, 2 (Превышение власти, 2. То же деяние, совершенное: 1) с применением оружия или специальных средств; 2) с причинением по неосторожности тяжкого вреда) УК Кыргызской Республики, подозреваемый Д.Ж. водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

ГУВД Бишкека отмечает, что на месте происшествия были сотрудники из разных подразделений правоохранительных органов и прокуратуры, что исключает возможность проявления признаков укрывательства преступления и намеренного предоставления иной информации. По мере поступления более подробной информации по расследуемому досудебному производству, сразу и своевременно об этом информировалась общественность через средства массовой информации и социальные сети.