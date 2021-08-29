Стрельба милиционера. Задержаны замкомандир роты УПСМ и двое патрульных

В Бишкеке задержаны сотрудники Управления патрульной службы милиции (УПСМ) ГУВД столицы, проходящие по уголовным делам, связанным с убийством Чингыза Абдыраева. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Сообщается, что ГКНБ в ходе расследования уголовного дела по факту убийства гр.А.Ч. инспектором УПСМ ГУВД Бишкека были задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР заместитель командира роты полка УПСМ ГУВД г.Бишкек А.Н., младшие инспектора 3 взвода 2 роты полка УПСМ ГУВД г.Бишкек Б.Э. и Б.А..

Задержанные подозреваются в укрывательстве особо тяжкого преступления и злоупотреблении должностным положением.

Напомним, в Бишкеке 27 августа сотрудник патрульной милиции застрелил водителя автомашины. Сначала в ГУВД сообщили, что водитель провоцировал милиционера на конфликт и драку, пытался выхватить табельное оружие. Но после просмотра видеозаписей было установлено, что инспектора Д.Ж. соврал.