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Стрельба милиционера. Задержаны замкомандир роты УПСМ и двое патрульных

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- Н Крайнова
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В Бишкеке задержаны сотрудники Управления патрульной службы милиции (УПСМ) ГУВД столицы, проходящие по уголовным делам, связанным с убийством Чингыза Абдыраева. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Сообщается, что ГКНБ в ходе расследования уголовного дела по факту убийства гр.А.Ч. инспектором УПСМ ГУВД Бишкека были задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР заместитель командира роты полка УПСМ ГУВД г.Бишкек А.Н., младшие инспектора 3 взвода 2 роты полка УПСМ ГУВД г.Бишкек Б.Э. и Б.А..

Задержанные подозреваются в укрывательстве особо тяжкого преступления и злоупотреблении должностным положением.

Напомним, в Бишкеке 27 августа сотрудник патрульной милиции застрелил водителя автомашины. Сначала в ГУВД сообщили, что водитель провоцировал милиционера на конфликт и драку, пытался выхватить табельное оружие. Но после просмотра видеозаписей было установлено, что инспектора Д.Ж. соврал.


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URL: https://www.vb.kg/405622
Теги:
ГКНБ, стрельба, убийство, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан
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Комментарии
Противник
29.08.2021, 12:02

Когда надо выстрелить в ногу , и успокоить агрессивного,они ведут себя как бараны , бегают с пистолетом , орут истерически и ничего не могут поделать.А когда надо просто поговорить и успокоить обычного нарушителя ,они убивают.Все у них невпопад , нужно провести капитальную чистку в их рядах, а то они превратились в мелких взяточников.

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