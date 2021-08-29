В Кыргызстане на 29 августа 213 новых случаев COVID-19, скончались - 5

В Кыргызстане на 29 августа зарегистрировано 213 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
Бишкек - 94
Ош - 6
Чуйская область – 27
Ошская область - 4
Таласская область - 14
Нарынская область - 5
Иссык-Кульская область – 45
Джалал-Абадская область – 6
Баткенская область - 12.
За весь период заразились 175 437 человек.
Выздоровели за сутки 348 человека. Всего – 169 117.
Скончались за сутки 5 человек. Всего за весь период зарегистрировано 2 518 летальных исходов.
В стационарах на лечении находятся 1 132 и на амбулаторном 1 226 человек.