В Кыргызстане на 30 августа зарегистрировали 152 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 30 августа зарегистрировали 152 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 67,

в г. Ош – 1,

в Чуйской области – 19,

в Таласской области – 4,

в Иссык-Кульской области – 43,

в Джалал-Абадской области – 6,

в Баткенской области – 12.

За весь период зарегистрировали – 175 589 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 300 человек.

Скончались – 6 человек. Всего за весь период – 2524.

За весь период выздоровели – 169 417 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 1136 человек, на амбулаторном лечении – 1071 человек.