В Кыргызстане на 30 августа зарегистрировали 152 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 30 августа зарегистрировали 152 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 67,
в г. Ош – 1,
в Чуйской области – 19,
в Таласской области – 4,
в Иссык-Кульской области – 43,
в Джалал-Абадской области – 6,
в Баткенской области – 12.
За весь период зарегистрировали – 175 589 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 300 человек.
Скончались – 6 человек. Всего за весь период – 2524.
За весь период выздоровели – 169 417 человек.
В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 1136 человек, на амбулаторном лечении – 1071 человек.