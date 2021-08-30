"Добрые руки" предлагают бишкекчанам взять себе одного из питомцев фонда

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты, начатую три года назад. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Кому щеночков?

Фонд помощи животным и VB.KG ищут дом и заботливых хозяев для очаровательных малышей. Щеночкам сейчас два с половиной месяца. Они дважды были обработаны от внутренних паразитов, и дважды получили противовирусную сыворотку "Гискан". С необходимыми малышам прививками будущим владельцам помогут люди, которые в настоящий момент о них заботятся. Стерилизацию девочек в возрасте семи месяцев они тоже берут на себя. Отдают малышей в дом с хорошо огороженной территорией и наличием теплых будок. Привезут щенков их будущим хозяевам представители фонда. Телефоны для справок: 0(550)031-130, 0(708)527-818.

Энергичная Лори

"Добрые руки" представляют вашему вниманию крупную, красивую собаку с явными признаками охотничьих кровей. Животному около 5-6 месяцев. Собаку зовут Лори. Она очень активная, поэтому будущему хозяину нужно будет много с ней бегать. Вообще Лори требует внимания и воспитания. Но вот охранять территорию она уже умеет. Животное здоровое, привитое и стерилизованное. На новое место жительства Лори привезут. Звоните: 0(709)784-537.

Линда готова к переезду

А это Линда! Фонд помощи животным ищет добрые руки для этой крупной, красивой собаки. Около месяца назад ее привезли из Балыкчы. Собака была избита, пострадала ее мордочка. Забрать животное после лечения желающих было много. Сейчас Линда полностью здорова, привита, стерилизована и готова начать новую жизнь в новом доме. Если вы хотите познакомиться с ней ближе, обращайтесь по следующему номеру: 0(709)784-537.

Самостоятельные мальчишки

Щенкам, которых вы видите на фото, тоже нужны дом и любящие хозяева. Перед вами два мальчика. Они родились два месяца назад. Сейчас мальчишки вполне самостоятельные, едят кашу и сухой корм. По характеру очень активные. Здоровые. Обработаны от внешних и внутренних паразитов. Если вам нужен пушистый друг и охранник, звоните, и мы привезем одного из наших малышей. Телефоны для потенциальных владельцев: 0(700)064-560, 0(553)500-876 (WhatsApp).

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".