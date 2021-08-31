На радость филателистам: картмаксимум, конверт первого дня и спецштемпель

Вчера, 30 августа, на Бишкекском почтамте прошло интересное мероприятие в честь Дня независимости. Все желающие могли приобрести не только новую почтовую марку "30 лет независимости", но и КПД (Конверт Первого Дня), Картмаксимум и СПШ (специальный штемпель гашения) "30 лет независимости Кыргызской Республики".

Как сообщили VB.KG в дирекциях государственных предприятий "Кыргызмаркасы" и "Кыргызпочтасы", дизайнером КПД, картмаксимума и специального штемпеля гашения стал Эльдияр Исаков.

Интересна идея КПД и картмаксимума. Они иллюстрированы достопримечательностями всех семи областей. А именно: цветок Айгул в Баткене; монументы в Манас-Ордо, Талас; мечеть Сулайман-Тоо в Оше; река Нарын; монумент с военным самолетом на въезде в Токмак; озеро Иссык-Куль; памятник Курман баатыру и арка на въезде в Джалал-Абад.

Надо пояснить, что филателистами во всем мире особенно ценятся картмаксимумы – когда изображение и тексты на открытке, наклеенной на ней почтовой марке и здесь же спецштемпель посвящены одной и той же теме, в данном случае – 30-летию независимости Кыргызстана.