Восточный экономический форум в РФ. Новая перспектива для Кыргызстана?

Со 2 по 4 сентября в городе Владивосток России на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) состоится Восточный экономический форум. На его площадке соберутся представители более 60 государств мира и 400 международных компаний.

В 2019 году участником последнего такого форума были и представители Кыргызстана. В том числе, и экс-посол КР в РФ Алимбек Джекшенкулов.

Тогда высокие гости отметили важность проведения подобных встреч, когда в духе доверия и открытости происходят дискуссии, обмен мнениями по самым актуальным вопросам, неформальные диалоги, необходимые для совершенствования существующей системы международных политических, экономических, торговых отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Основной акцент в своих выступлениях лидеры иностранных государств сделали на необходимости углублении сотрудничества в сфере инвестиций, туризма и экологии, разработки и внедрения новых современных технологий, направленных на улучшение жизни молодого поколения, а также переосмысления некоторых основных принципов формирования многополярного миропорядка.

На полях форума руководители госорганов России и иностранных государств, представители крупнейших компаний и деловых кругов провели двусторонние переговоры по различным направлениям экономического сотрудничества.

Подобный форум должен был состояться и в 2020 году, но свои коррективы в планы бизнеса внесла пандемия коронавируса. Было принято решение отложить мероприятие на год. И вот в нынешнем 2021 году ВЭФ вновь собирает участников.

Стоит напомнить, что в 2019 году на ВЭФ съехали представители из Австралии, Австрии, Аргентины, Багамских островов, Бахрейна, Белиза, Бельгии, Бермудских островов, Бруней-Даруссалама, Великобритании, Вьетнама, Германии, Дании, Израиля, Индии, Индонезии, Испании, Италии, Казахстана, Каймановых островов, Камбоджи, Канады, Катара, Кипра, Китая, КНДР, Лаоса, Люксембурга, Малайзии, Молдовы, Монголии, Мьянмы, Нидерландов, Никарагуа, Новой Зеландии, ОАЭ, Острова Джерси, Пакистана, Республики Корея, Сингапура, САР Гонконг (Китай), США, Таиланда, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Филиппин, Франции, Хорватии, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции, Эстонии, ЮАР, Японии и других государств.

Среди представленных отраслей: образование, банковская деятельность, нефтегазовая и нефтяная промышленность, торговые и промышленные ассоциации и союзы, грузоперевозки, электроэнергетика, строительство, информационные технологии, различные инвестиционные проекты и др.

Во многих подобных проектах в настоящее время серьезно заинтересован и Кыргызстан.

По словам исполнительного директора Международного делового совета Аскара Сыдыкова, если к таким форумам хорошо готовится, то они становятся полезны для страны.

- Но часто на них выезжают чиновники, а не бизнесмены, которые могли бы там достигнуть определенных договоренностей и подписать важные контракты. В целом же во всем мире это хороший инструмент, чтобы наладить доверие и организовать совместные проекты, - отметил VB.KG Аскар Сыдыков.

С важностью подобных форумов для страны согласен и экономист Нурлан Алиев. По его мнению, для стран СНГ и ЕАЭС это огромный потенциал для налаживания инвестиционных и экономических связей. Тем более, когда главным организатором форума является Россия.

- Это, прежде всего, возможность ознакомится и даже стать участником бизнес-проектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. К тому же, на подобные крупные экономические мероприятия съезжаются и представители крупных компаний соседних стран: Казахстана и Узбекистана. Поэтому, ВЭФ дает площадку для новых проектов и контактов и с ними. Площадка очень перспективная. Главное, чтобы на нее попали не "командировочные" из Кабмина и министерств, а заинтересованные в подобных связах отечественные экономисты и бизнес-круги, - подчеркнул VB.KG Нурлан Алиев.