В Кыргызстане за сутки 142 новых случая COVID-19, скончались – 4 человека

В Кыргызстане на 1 сентября зарегистрировали 142 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 70,

в г. Ош – 1,

в Чуйской области – 18,

в Таласской области – 1,

в Нарынской области – 6,

в Иссык-Кульской области – 35,

в Джалал-Абадской области – 1,

в Баткенской области – 10.

За весь период зарегистрировали – 175 009 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 290 человек.

За весь период выздоровели – 170 067 человек.

Скончались – 4 человека. Всего за весь период – 2532.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 1036 человек, на амбулаторном лечении – 795 человек.