В Кыргызстане за сутки 142 новых случая COVID-19, скончались – 4 человека

В Кыргызстане на 1 сентября зарегистрировали 142 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 70,
в г. Ош – 1,
в Чуйской области – 18,
в Таласской области – 1,
в Нарынской области – 6,
в Иссык-Кульской области – 35,
в Джалал-Абадской области – 1,
в Баткенской области – 10.
За весь период зарегистрировали – 175 009 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 290 человек.
За весь период выздоровели – 170 067 человек.
Скончались – 4 человека. Всего за весь период – 2532.
В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 1036 человек, на амбулаторном лечении – 795 человек.