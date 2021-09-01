Погода
$ 84.56 - 84.75
€ 98.85 - 100.35

Мамытов: Пусть в нашем многонациональном государстве поется песня единства!

124  0
- Александр Тузов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов поздравил соотечественников с 30-летием независимости Кыргызской Республики и призвал к миру и согласию представителей разных национальностей.

"Уважаемые соотечественники!

От имени депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и от себя лично от всей души поздравляю вас с 30-летием со Дня провозглашения независимости нашей страны, ежегодно отмечаемым 31 августа. Это дата ознаменовала начало нового этапа в истории нашего народа, дала старт важным преобразованиям, направленным на укрепление государственности и обеспечение социально-экономического развития, мира и стабильности, повышение международного авторитета Кыргызстана.

Кыргызстан всегда был и остается государством, где в мире и согласии живут представители разных национальностей. Я призываю вас всех, дорогие кыргызстанцы, любить и как зеницу ока беречь нашу благословенную Родину! Наша сила в единстве и согласии!

Уважаемые кыргызстанцы!

Еще раз поздравляю Вас с 30-летием независимости и желаю всем крепкого здоровья, счастья и процветания! Пусть в нашем многонациональном государстве всегда поется песня единства и раздается счастливый детский смех!"


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405747
Теги:
День независимости, Жогорку Кенеш, межнац, Талант Мамытов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  