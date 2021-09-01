Мамытов: Пусть в нашем многонациональном государстве поется песня единства!

Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов поздравил соотечественников с 30-летием независимости Кыргызской Республики и призвал к миру и согласию представителей разных национальностей.

"Уважаемые соотечественники!

От имени депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и от себя лично от всей души поздравляю вас с 30-летием со Дня провозглашения независимости нашей страны, ежегодно отмечаемым 31 августа. Это дата ознаменовала начало нового этапа в истории нашего народа, дала старт важным преобразованиям, направленным на укрепление государственности и обеспечение социально-экономического развития, мира и стабильности, повышение международного авторитета Кыргызстана.

Кыргызстан всегда был и остается государством, где в мире и согласии живут представители разных национальностей. Я призываю вас всех, дорогие кыргызстанцы, любить и как зеницу ока беречь нашу благословенную Родину! Наша сила в единстве и согласии!

Уважаемые кыргызстанцы!

Еще раз поздравляю Вас с 30-летием независимости и желаю всем крепкого здоровья, счастья и процветания! Пусть в нашем многонациональном государстве всегда поется песня единства и раздается счастливый детский смех!"