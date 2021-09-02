В Кыргызстане за сутки 142 новых случая COVID-19, скончались – 4 человека

В Кыргызстане на 2 сентября зарегистрировали 142 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 59,

в Чуйской области – 28,

в Ошской области – 4;

в Таласской области – 3,

в Нарынской области – 3,

в Иссык-Кульской области – 33,

в Джалал-Абадской области – 2,

в Баткенской области – 10.

За весь период зарегистрировали – 176 018 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 102 человека.

За весь период выздоровели – 170 169 человек.

Скончались – 4 человека. Всего за весь период – 2536.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 954 человека, на амбулаторном лечении – 910 человек.