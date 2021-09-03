В Кыргызстане за сутки 175 новых случаев COVID-19, скончались – 5 человек

В Кыргызстане на 3 сентября зарегистрировали 175 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 85,
в Чуйской области – 31,
в Ошской области – 3;
в Таласской области – 4,
в Нарынской области – 2,
в Иссык-Кульской области – 32,
в Джалал-Абадской области – 8,
в Баткенской области – 10.
За весь период зарегистрировали – 176 193 случая.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 92 человека.
За весь период выздоровели – 170 261 человек.
Скончались – 5 человек. Всего за весь период – 2541.
В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 960 человек, на амбулаторном лечении – 979 человек.