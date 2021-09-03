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В Таласе проводится совещание о госполитике в религиозной сфере

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане 2-3 сентября Государственная комиссия по делам религий КР (ГКДР КР) совместно с Духовным управлением мусульман Кыргызстана проводит совещание на тему "Государственная политика суверенного Кыргызстана в религиозной сфере и ислам" для представителей государственных органов, органов местного самоуправления, религиозных организаций и гражданского общества.

Директор ГКДР КР Тойгонбай Абдыкаров проинформировал присутствующих о государственной политике в религиозной сфере. Также обсуждаются актуальные вопросы в области религии и профилактике радикализма и экстремизма.


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URL: https://www.vb.kg/405878
Теги:
ислам, МСУ, религия, Кыргызстан
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