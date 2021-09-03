Садыр Жапаров еще в 2010 году похоронил Атамбаева с его революцией

Еще одинадцать лет назад на выборах в ЖК выиграла совершенно новая на тот момент партия "Ата-Журт", созданная молодыми политиками - Садыром Жапаровым, Камчыбеком Ташиевым, Талантом Мамытовым и др. И это была первая победа над идеологией революционеров и реваншистов, вроде Алмазбека Атамбаева, Омурбека Текебаева и остальных – тех, для кого личные интересы и счеты важнее, чем потребности народа и государства.

Сегодня все еще не утихает общественная дискуссия по поводу глубинного смысла картины Таалайбека Усубалиева "Ата-Бейит". Даже отбывающий срок за коррупционное преступление в колонии №47 бывший президент Алмазбек Атамбаев "вписался" в обсуждение. В своем обращении, приуроченном ко Дню независимости Кыргызстана, он написал следующее:

"Это народное мнение. Садыр Жапаров нарисован последним в череде президентов, значит прощание проводит он? Значит он похоронит Кыргызстан?" - задался он вопросом.

Наверное, реформы, которые инициировал и проводит Садыр Жапаров, бывшими президентами, действительно, воспринимаются очень мрачно, поскольку действующий глава государства демонтирует и уничтожает все порочное наследие и рваческую идеологию предыдущих правителей Кыргызстана.

Аскар Акаев после себя оставил только крепкую коррупционную основу. Он, 15 лет "ехавший" на достижениях Советской Киргизии, методично "проедал" и разворовывал постсоветское добро, а также осваивал способы распила донорских средств.

Пришедший к власти под видом революции Курманбек Бакиев совершенствовал коррупционные схемы акаевцев, энергично проводил передел собственности, "доил" американскую базу и интенсивно осваивал ресурсы, оставшиеся от прежней власти. Он тоже не создал ничего, что работало бы на благо народа.

На смену бакиевщине пришла эпоха так называемых революционеров. Главный революционер – Алмазбек Атамбаев, встав во главе страны, по сути, легализовал кровавые перевороты ради захвата власти. Он превратил революцию в политический инструмент для богатых, уничтожив веру простого народа в возможность перемен.

К слову, из атамбаевского обращения можно сделать вывод, что он и сегодня лелеет мысль о перевороте в КР.

Сооронбай Жээнбеков своей безынициативностью и зацикленностью на мести своему "досу", вместо управления подорвал все государственные институты.

Нынешнему президенту Кыргызстан достался в очень, скажем так, потрепанном состоянии экономика в раздрае, население разобщено, в том числе в силу социального расслоение, политическая культура отсутствует, как и государственная идеология.

Садыр Жапаров и его команда сегодня пытаются коренным образом изменить ситуацию и вернуть государство в русло справедливости и следования чаяниям народа.

Причем, нужно понимать, что идею народоориентированности кыргызского государства Жапаров и его сторонники декларировали еще 11 лет назад – в избирательной программе партии "Ата-Журт". И, продолжают следовать им и сегодня.

Почему избиратели поддержали "Ата-Журт" в 2010-м? Партийцы делали ставку на повышение национального самосознания, патриотизм, собирались строить независимое и эффективное государство. Сегодня вчерашние ата-журтовцы пришли во власть и выполняют свои обещания, данные избирателям еще тогда. В частности, "Кумтор", который долгие годы эксплуатировали канадцы, наконец-то перешел под управление КР и начал работать на благо народа.

В республике уже состоялись честные президентские выборы, в которых участвовать могли все, кто хотел. Сейчас мы подошли к парламентским выборам и судя по количеству партий, объявивших о регистрации, все верят в то, что голосование будет честным и намерены участвовать в строительстве нового государства.

К слову, если партия "Ата-Журт Кыргызстан" сможет провести избирательную кампанию по образцу 2010 года, то у нее будут отличные шансы на победу, поскольку это единственное политическое объединение, члены которого остались верными своим идеям спустя более чем 10 лет. Кроме того, запрос на государство для народа среди избирателей по-прежнему актуален.