Эрбол Султанбаев: Семье погибшего Умутбека в ближайшее время выделят жилье

Семье погибшего в ходе октябрьских событий Алтынбек уулу Умутбека в ближайшее время выделят квартиру в Бишкеке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента КР Эрбол Султанбаев.

Соответствующее поручение, напомнил он, было дано Садыром Жапаровым еще в октябре-ноябре 2020 года.

"Но в силу безответственного отношения отдельных чиновников столичной мэрии, этот вопрос не был решен своевременно", - заявил Султанбаев. И отметил, что данный вопрос находится на личном контроле главы государства. - "Семье погибшего Умутбека в ближайшее время выделят жилье в столице".

Напомним, в ходе разгона митинга на площади "Ала-Тоо" в ночь на 6 октября 2020 года погиб 19-летний Умутбек Алтынбек уулу. В ноябре на сайте Бишкекского горкенеша был опубликован проект постановления о передаче отцу Умутбека безвозмездно муниципальную квартиру в микрорайоне "Тунгуч". Однако, постановление до сих пор не исполнено.