Погода
$ 84.59 - 84.85
€ 98.85 - 100.35

Эрбол Султанбаев: Семье погибшего Умутбека в ближайшее время выделят жилье

307  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Семье погибшего в ходе октябрьских событий Алтынбек уулу Умутбека в ближайшее время выделят квартиру в Бишкеке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента КР Эрбол Султанбаев.

Соответствующее поручение, напомнил он, было дано Садыром Жапаровым еще в октябре-ноябре 2020 года.

"Но в силу безответственного отношения отдельных чиновников столичной мэрии, этот вопрос не был решен своевременно", - заявил Султанбаев. И отметил, что данный вопрос находится на личном контроле главы государства. - "Семье погибшего Умутбека в ближайшее время выделят жилье в столице".

Напомним, в ходе разгона митинга на площади "Ала-Тоо" в ночь на 6 октября 2020 года погиб 19-летний Умутбек Алтынбек уулу. В ноябре на сайте Бишкекского горкенеша был опубликован проект постановления о передаче отцу Умутбека безвозмездно муниципальную квартиру в микрорайоне "Тунгуч". Однако, постановление до сих пор не исполнено.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405885
Теги:
митинг, награда, погибшие, президент, Бишкек, Кыргызстан, квартирный вопрос, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  