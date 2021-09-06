Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты, начатую три года назад. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Чудо полосатое

Фонд помощи животным "Добрые руки" и VB.KG ищут хозяина для котенка-девочки. Малышке три месяца. Это очень активное, игривое и ласковое существо. Животное здоровое, от блох и от глистов обработанное. Живет кошечка в квартире, к лоточку приучена. Телефон для потенциального хозяина: 0(550)913-026.

Три цвета счастья

Пристраивается милая трехцветная кошечка. Ласковая. Игривая. Животное здорово, от внешних и внутренних паразитов обработано. К лоточку кошечка приучена. Ее стерилизацию в возрасте 6-7 месяцев возьмет на себя человек, который в данный момент о ней заботится. Звоните: 0(551)877-759.

Дом для Кирочки

Фонд помощи животным отдаст в добрые руки котенка по имени Кирочка. Эта малышка – нежная и ласковая мурчалка. Животное здоровое, обработанное от паразитов. К лоточку Кирочка уже приучена. Хотите познакомиться с ней ближе? Набирайте: 0(550)913-026.

Белочки приносят удачу

"Добрые руки" отдадут надежному человеку котенка-подростка. Эту красавицу зовут Белочка. Кошечке пять месяцев. Белочка очень нежное и ласковое существо, которое хочет, чтобы ее все время гладили. Животное здоровое, стерилизованное (гулять и рожать котят уже не будет!). Кстати, вы помните, что кошки трехцветного окраса приносят удачу?! Белочку на новое место жительства привезут представители фонда. Обращайтесь по номеру: 0(709)784-537.

Верная охранница Сальма

А эту пушистую собачку зовут Сальма. Сальма – очень преданное человеку создание, отличная защитница, которая всегда предупредит о том, что в дом пришли чужие. Сальма - милая и ласковая со своими, а вот непрошенного гостя может и укусить. Собака здоровая, стерилизованная. Отдают ее в дом с закрытым двором, но не на цепь! Насчет знакомства с ней звоните по телефону: 0(709)784-537.

Фрося выберет хозяина сама

Ну, а эту красивую собачку зовут Фрося. Фрося сама выбирает себе хозяина, но зато потом будет служить ему верой и правдой. Здорова. Привита. Стерилизована. Привезут Фросю будущему хозяину волонтеры фонда. Телефон: 0(709)784-537.

Полюбите меня такой, какая есть!

Обратите внимание на красивую голубую кошечку на фото. Животное ласковое, нежное. Из-за старой травмы передняя лапка кошки, к сожалению, осталась кривой. "Добрые руки" ищут для нее хозяина, который будет любить ее такой, какая она есть. Звоните: 0(709)784-537.

"Звонок" по имени Шарик

И последний на сегодняшний день кандидат на усыновление – Шарик. Это маленький песик, который идеально подойдет для какой-нибудь бабушки. Животное маленькое, спокойное. Хороший охранник, отличный звоночек. К своим людям – добрый, к чужим – злой. Животное здоровое, привитое от инфекционных заболеваний. Привезут Шарика к вам домой. 0(709)784-537.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".