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Талант Мамытов: Какая бы ситуация ни была, парламент выполнил свой долг

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- Оксана Гут
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Во время прошлогодних беспорядков парламент взял на себя ответственность и сыграл ключевую роль в обеспечении мира и стабильности в стране. Об этом торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов заявил в интервью программе "Уроки парламентаризма".

"По воле судьбы, в то непростое время я был избран торага парламента. При этом в связи с тем, что Садыр Жапаров пошел на выборы, я временно исполнял обязанности президента. По многим возникающим вопросам мы встречались с представителями международных организаций, обменивались мнениями с главами других государств. Они также оказывали посильную поддержку. Благодаря усилиям и вкладу парламента в нашей стране установилась стабильность. Парламент - это орган, обеспечивающий равновесие всех ветвей власти. Уверен, что и дальше он будет выполнять свои функции на высшем уровне", - передает пресс-служба ЖК слова Мамытова.

По его мнению, успех возможен только тогда, когда парламент, правительство и президент работают сообща.

"Например, вопрос "Кумтора". Поскольку президент и парламент придерживаются единой позиции, на руднике проводятся проверки, принимаются меры в интересах народа, поступают средства в бюджет. Мы смогли пойти на решительные шаги в рамках закона", - говорит спикер.

Мамытов отметил, что согласно принятому закону о выборах, конкуренция в партийной системе усиливается. Кандидаты избираются по смешанной системе, при этом в парламент придут не те, кто занимает первые места в партийных списках, а те, за кого отдали большинство голосов по одномандатным округам.

"Иными словами, сохраняется партийная система: 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах, а 54 депутата по партийным спискам по единому избирательному округу, в том числе сохранены квоты для женщин, молодёжи, национальных меньшинств, лиц с ограниченными возможностями здоровья", - сказал торага.


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URL: https://www.vb.kg/406035
Теги:
парламент, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш, Талант Мамытов
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