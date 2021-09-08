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В Кыргызстане за сутки 97 новых случаев COVID-19, скончались – 4 человека

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- Анастасия Карелина
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В Кыргызстане на 8 сентября зарегистрировали 97 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 47,

в г.Ош – 3,

в Чуйской области – 22,

в Ошской области – 2;

в Таласской области – 2,

в Нарынской области – 3,

в Иссык-Кульской области – 11,

в Джалал-Абадской области – 3,

в Баткенской области – 4.

За весь период зарегистрировали – 176 779 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 166 человек.

За весь период выздоровели – 170 911 человек.

Скончались – 4 человека. Всего за весь период – 2561.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 721 человек, на амбулаторном лечении – 1134 человека.


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URL: https://www.vb.kg/406064
Теги:
статистика, эпидемия, Кыргызстан, медицина, коронавирус, COVID-19, пандемия
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