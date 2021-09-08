Садыр Жапаров поздравил сборную Кыргызстана по футболу с победой

Сборная Кыргызстана выиграла Бангладеш в Кубке трех наций по футболу. Матч проходил вчера, 7 сентября, в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Сборная Кыргызстана по футболу обыграла Бангладеш 4:1. Вчера вечером голы забили Эльдар Молдожунусов на 10-й минуте, Алимардон Шукуров на 39-й минуте, Турсунали Рустамов на 46-й и Бахтияр Дуйшобеков на 89-й.

Президент Садыр Жапаров тоже пришел на стадион поболеть за сборную Кыргызстана. После игры президент вместе с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым зашел в комнату отдыха кыргызской команды, чтобы поздравить спортсменов с убедительной победой. Он отметил, что в этом матче команда показала достойную и интересную игру.

Жапаров поблагодарил игроков и тренеров за то, что они подарили болельщикам положительные эмоции.