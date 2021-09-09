Бишкекский писатель Лидский получил престижную премию для тех, кому за 40

В московском культурном центре "Новый мир" подвели итоги нового сезона литературной премии "Антоновка. 40+". Лучшим прозаиком жюри признало писателя из Бишкека Владимира Михайлова-Лидского.

Премия "Антоновка. 40+" была учреждена несколько лет назад в память поэта, прозаика, драматурга и критика Алексея Антонова (1955-2018), преподавателя Литературного института имени Горького, учениками и последователями Антонова.

Премия имеет целью: поддержку традиций великой русской литературы; популяризацию литераторов России и зарубежья, пишущих на русском языке; увековечение памяти об Алексее Константиновиче Антонове, распространение его творческого наследия.

Премия вручается авторам старше 40 лет, пишущим на русском языке, вне зависимости от гражданства, страны проживания и национальной принадлежности. Возрастное ограничение как бы компенсирует нынешнее преобладание в литературе на русском языке премий для молодых писателей.

В отличие от других победителей Владимир Лидский участвовал в нынешней московской церемонии "на удаленке", в режиме онлайн из Бишкека.

- Я очень рад был участвовать с рассказом "Горький хлеб Вити-дурачка", который опубликовал в прошлом году журнал "Дружба народов". И тем более рад победе и благодарен за высокую оценку моего текста, - рассказал Владимир Лидский связавшимся с ним московским журналистам.

Их он заверил, что в Бишкеке не ощущает себя в творческой изоляции, хотя часто по личным причинам не имеет возможности ездить на литературные мероприятия за пределами Кыргызстана.

Интересно, что нынешним летом с этим же рассказом "Горький хлеб Вити-дурачка" Михайлов-Лидский стал одним из трех лауреатов тоже престижной Одесской международной литературной премии имени Исаака Бабеля 2021 года.

Вообще литературных премий у Михайлова-Лидского много. Среди них кыргызстанская "Арча", российская Русская премия (дважды), американские имени Алданова и "Вольный стрелок: серебряная пуля".

А среди его известных во многих странах произведений - романы "Сказки нашей крови", "Русский садизм", "Избиение младенцев", повести "Два солдата из стройбата" и "Улети на небо".

Михайлов-Лидский родился в Москве в 1957-м, закончил сценарно-киноведческий факультет ВГИКа, с 1984 года в Кыргызстане, работал на киностудии "Кыргызфильм", на Гостелерадио, в телекинокомпании "Хан-Тенгри". Его статьи публиковались в газете "Вечерний Фрунзе" / "Вечерний Бишкек".