В Кыргызстане за сутки 104 новых случая COVID-19, скончались – 2 человека

В Кыргызстане на 9 сентября зарегистрировали 104 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 61,

в г.Ош – 1,

в Чуйской области – 16,

в Таласской области – 3,

в Нарынской области – 3,

в Иссык-Кульской области – 9,

в Джалал-Абадской области – 7,

в Баткенской области – 4.

За весь период зарегистрировали – 176 883 случая.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 137 человек.

За весь период выздоровели – 171 048 человек.

Скончались – 2 человека. Всего за весь период – 2563.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 698 человек, на амбулаторном лечении – 1122 человека.