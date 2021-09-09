В Кыргызстане за сутки 104 новых случая COVID-19, скончались – 2 человека

В Кыргызстане на 9 сентября зарегистрировали 104 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 61,
в г.Ош – 1,
в Чуйской области – 16,
в Таласской области – 3,
в Нарынской области – 3,
в Иссык-Кульской области – 9,
в Джалал-Абадской области – 7,
в Баткенской области – 4.
За весь период зарегистрировали – 176 883 случая.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 137 человек.
За весь период выздоровели – 171 048 человек.
Скончались – 2 человека. Всего за весь период – 2563.
В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 698 человек, на амбулаторном лечении – 1122 человека.