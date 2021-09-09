Индекс фондовой биржи достиг рекордной отметки

Рекорд был установлен вчера, 8 сентября и составив 1 тысячу 68 пунктов. Об этом сообщила пресс-служба Кыргызской фондовой биржи.

Биржевой индекс (фондовый индекс) – это индикатор состояния рынка ценных бумаг, рассчитанный определенным образом на основе корзины наиболее ликвидных обыкновенных акций или облигаций. Биржевые индексы позволяют оценить состояние фондового рынка в едином целом, определить текущий момент в экономическом цикле.

В сообщении пресс-службы говорится, что лидером среди роста ценных бумаг, входящих в расчет основных индексов, выступили акции Международного аэропорта "Манас". Их стоимость за минувшую неделю выросла с 330 до 350 сомов. Эксперты нашей фондовой биржи, связывают это с успешным туристическим сезоном.

Как известно, в этом году с целью продления туристического сезона в стране было принято решение о перенесении начала учебного года на 15 сентября. Это позволило многим кыргызстанцам отдохнуть за рубежом, что соответственно увеличило количество воздушных сообщений.

Данный фактор также эффективно повлиял на прибыльность аэропорта "Манас" и положительно сказался на стоимости ценных бумаг.

В свою очередь рост стоимости акций "Манас" позитивно отразился на настроении других участников торгов и в целом способствовал активизации торговой деятельности на фондовом рынке страны.