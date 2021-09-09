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Индекс фондовой биржи достиг рекордной отметки

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- Айжан Мамбеталиева
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Рекорд был установлен вчера, 8 сентября и составив 1 тысячу 68 пунктов. Об этом сообщила пресс-служба Кыргызской фондовой биржи.

Биржевой индекс (фондовый индекс) – это индикатор состояния рынка ценных бумаг, рассчитанный определенным образом на основе корзины наиболее ликвидных обыкновенных акций или облигаций. Биржевые индексы позволяют оценить состояние фондового рынка в едином целом, определить текущий момент в экономическом цикле.

В сообщении пресс-службы говорится, что лидером среди роста ценных бумаг, входящих в расчет основных индексов, выступили акции Международного аэропорта "Манас". Их стоимость за минувшую неделю выросла с 330 до 350 сомов. Эксперты нашей фондовой биржи, связывают это с успешным туристическим сезоном.

Как известно, в этом году с целью продления туристического сезона в стране было принято решение о перенесении начала учебного года на 15 сентября. Это позволило многим кыргызстанцам отдохнуть за рубежом, что соответственно увеличило количество воздушных сообщений.

Данный фактор также эффективно повлиял на прибыльность аэропорта "Манас" и положительно сказался на стоимости ценных бумаг.

В свою очередь рост стоимости акций "Манас" позитивно отразился на настроении других участников торгов и в целом способствовал активизации торговой деятельности на фондовом рынке страны.


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URL: https://www.vb.kg/406130
Теги:
акции, Кыргызская фондовая биржа, Аэропорт "Манас", Биржа
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