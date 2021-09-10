Маски в школах Бишкека останутся в обязательном порядке

В Бишкеке остается обязательным ношение масок в школах. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщила на заседании постоянной комиссии по социальным вопросам в Бишкекском городском кенеше вице-мэр Виктория Мозгачева, отвечая на вопрос, что будет сделано для обеспечения санитарных норм против коронавируса.

- В каждой школе будут коврики, дезинфицирующие средства, дезинфекторы в каждом классе для обработки рук . Обязательно ношение масок и вакцинация педагогов, - сообщила Мозгачева.

Она добавила, что единственный проблемный вопрос – это соблюдение социальной дистанции из-за переполненности учебных заведений.

- В классах находится от 35 до 45 человек. Многие школы учатся в три смены, и есть школы, которые переполнены в четыре раза. Эту информацию мы направили в кабинет министров, - отметила Виктория Мозгачева.

Напомним, что недавно чиновники из Министерства образования сообщали, что по согласованию с Минздравом ношение масок теперь носит рекомендательный, но не обязательный порядок.