Зачем в Китае открывают новый фондовый рынок

Китайские регуляторы зарегистрировали новую биржу. Торговая площадка расположится в Пекине и станет третьей по счету крупной биржей в стране - после Шанхайской и Шэньчженьской. И это без учета Гонконгской, где уже торгуется большинство ведущих компаний страны. Зачем при таком богатстве выбора в КНР понадобилась новая площадка и какие у нее перспективы - в материале "Известий".

Китайский фондовый рынок в последние несколько лет стал вторым по объемам в мире. В 2020 году суммарная капитализация торгующихся на китайских биржах компаний достигла 80 трлн юаней, что значительно уступает показателям американских торговых площадок, но почти столь же сильно превосходит британские, идущие на третьем месте. Что еще важнее, это быстроразвивающиеся рынки - рыночная стоимость торгующихся там бумаг за последние восемь лет выросла почти вчетверо.

Старейшей и крупнейшей китайской биржей считается Шанхайская. В современном виде она открылась в ноябре 1990 года, однако является преемницей старой биржи из Шанхая, существовавшей с XIX века. Чуть позже, в начале 1991 года, заработала торговая площадка в городе "высоких технологий" Шэньчжэне, построенном почти с нуля.

Шанхайская биржа в значительной степени нацелена на торговлю китайскими "голубыми фишками" - бумагами крупных компаний, в том числе и с государственным участием. Однако в июле 2019 года было открыто подразделение для инновационных фирм и стартапов (Star Market), которое по замыслу должно стать ответом американской Nasdaq. На Star Market котируются компании, которые уже прошли листинг за рубежом, а также перспективные и (пока) убыточные фирмы. К середине 2021 года капитализация компаний, торгующихся на этом рынке, превысила $700 млрд - по этому показателю Star Market обошел фондовый рынок Испании.

Отдельно существует Гонконгская фондовая биржа, на которой торгуется множество китайских компаний, но там до сих пор существует отдельное законодательство и регулирование, так как Гонконг с финансово-экономической точки зрения не является в полном смысле частью Китая.

В Пекине между тем и ранее существовал рынок ценных бумаг. В 2013 году была основана организация под названием "Новый третий совет" (New Third Board). Площадка представляла собой место внебиржевых сделок для компаний, которые не удовлетворяли требованиям рынков в Шанхае и Шэньчжэне. В основном речь идет о малых и средних фирмах самого разнообразного профиля. Площадка разделена на три уровня в соответствии с качеством эмитентов: первый, "отборный" уровень собирает наиболее успешные и состоявшиеся компании и так далее.

Данный рынок разросся довольно значительно: листинг на нем прошли почти 10 тыс. компаний, а общая капитализация достигла 2 трлн юаней ($300 млрд). Тем не менее до совсем недавних пор он выполнял роль своего рода "детского сада" для китайских стартапов, а истории большого успеха компаний, которые там торговались, были не такими уж частыми.

Новая биржа будет создана на основе именно New Third Board. Как сказал сам Си Цзиньпин на минувшей неделе, речь идет об "углублении реформы" данной торговой площадки. Первыми доступ на нее получат представители как раз "отборного" уровня New Third Board - 66 компаний, в основном представители обрабатывающей и сырьевой промышленности, в меньшей степени - IT и здравоохранения. Это в большинстве своем быстрорастущие и прибыльные компании: чистая прибыль 70% из них в первом полугодии увеличилась по сравнению с тем же периодом прошлого года (впрочем, не стоит забывать, что первые шесть месяцев 2020-го были временем жесткого локдауна и довольно сильного экономического спада). Благодаря объявленному открытию биржи котировки этих фирм (к примеру, производителя листового металла Speedbird) резко скакнули - на 20–30% и даже выше.

Зачем китайскому правительству понадобилась новая биржа к существующим двум? Официальная позиция состоит в том, чтобы развивать малое и среднее предпринимательство - по китайским стандартам к категории такого бизнеса относятся предприятия с численностью сотрудников в 500 человек и меньше. В существующих условиях им довольно сложно получить кредит на развитие: крупные банки предпочитают более серьезных заемщиков, а льготные программы работают недостаточно эффективно. Для них продажа акций может стать хорошей альтернативой венчурному капиталу, который в КНР также развит хуже по сравнению, например, с США.

Последние заявления и действия представителей китайской политической элиты говорят о том, что они довольно сильно разочарованы крупными корпорациями и хотят теперь делать ставку на небольшие, молодые компании, не имеющие серьезных денег, но куда более гибкие и подвижные на рынке. Кроме того, в КНР берут пример с Германии и ее экономической философии Mittelstand, то есть поддержки множества узкоспециализированных небольших фирм, занимающих важное место в производственной цепочке наиболее технологичной и сложной продукции.

Но есть и другое соображение, не озвучивающееся китайскими властями буквально. В течение последнего года политическое руководство и крупный бизнес (в первую очередь IT-индустрия) постоянно конфликтуют. Одним из поводов для спора стали многочисленные размещения акций, проводимые ведущими китайскими частными корпорациями на американских биржах. Формально правительство недовольно тем, что из-за листинга компаний в Америке иностранцы могут получить доступ к данным китайских пользователей, хотя и другие причины, связанные с вялотекущей на данный момент финансово-экономической "войной" КНР и США также могут иметь место. Отмененное из-за вмешательства регуляторов IPO "китайского Uber" - компании Didi - самый яркий пример из последних. Справедливости ради, в Америке сейчас проникновению китайских компаний на местный фондовый рынок также не очень-то рады. В любом случае открытие новой биржи может свидетельствовать о планах склонить ведущие корпорации страны к работе на национальных торговых площадках.

Торговая площадка также может увеличить выбор для малых китайских инвесторов. Частные инвестиции и игра на бирже в Китае, как и в других странах мира, в последние годы переживают расцвет. Жители КНР обладают довольно глубокими карманами - норма сбережений в стране очень высока, но возможностей вложить их пока не так много по сравнению с более развитыми финансовыми рынками. До конца неясно, пустят ли на биржу частников, но такой вариант определенно существует.

Когда заработает новая биржа, пока неизвестно. Больше определенности предоставит совещание регуляторов в конце сентября. Аналитики Goldman Sachs считают, что запуск биржи произойдет быстро - подготовительный период, по мнению представителей инвестбанка займет меньше семи месяцев, потребовавшихся для начала работы Star Market в 2019 году.

Тем не менее существует набросок правил (пока еще открытый для обсуждения), согласно которому предполагается ввести ограничения для роста и падения акций за одну сессию на уровне 30%. Кроме того, процедура подготовки IPO будет намного более простой в сравнении с существующими китайскими биржами, где существует сложный процесс одобрения со стороны регуляторов - в этом смысле биржа будет больше похожа на американские и европейские торговые площадки.