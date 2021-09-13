499 койко-мест есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

499 свободных койко-мест есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 12 часов 13 сентября приводит Штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным свободные места есть в:

Республиканской клинической инфекционной больнице – 287;

Национальном центре фтизиатрии – 25;

Национальном хирургическом центре – 6;

Городской клинической больнице №6 – 78;

Национальном госпитале (Мобильный госпиталь) – 71;

Национальном центре онкологии и гематологии – 19;

Национальном центре кардиологии и терапии – 13.