499 койко-мест есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

499 свободных койко-мест есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 12 часов 13 сентября приводит Штаб КР по COVID-19.
Согласно этим данным свободные места есть в:
Республиканской клинической инфекционной больнице – 287;
Национальном центре фтизиатрии – 25;
Национальном хирургическом центре – 6;
Городской клинической больнице №6 – 78;
Национальном госпитале (Мобильный госпиталь) – 71;
Национальном центре онкологии и гематологии – 19;
Национальном центре кардиологии и терапии – 13.