В Кыргызстане за сутки 82 новых случая COVID-19, скончались – 2 человека

В Кыргызстане на 14 сентября зарегистрировали 82 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 40,
в Чуйской области – 19,
в Таласской области – 3,
в Нарынской области – 5,
в Иссык-Кульской области – 7,
в Джалал-Абадской области – 6,
в Баткенской области – 2.
За весь период зарегистрировали – 177 308 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 127 человек.
За весь период выздоровели – 171 650 человек.
Скончались – 2 человека. Всего за весь период – 2576.
В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 605 человек, на амбулаторном лечении – 1016 человек.