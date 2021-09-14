В Кыргызстане за сутки 82 новых случая COVID-19, скончались – 2 человека

В Кыргызстане на 14 сентября зарегистрировали 82 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 40,

в Чуйской области – 19,

в Таласской области – 3,

в Нарынской области – 5,

в Иссык-Кульской области – 7,

в Джалал-Абадской области – 6,

в Баткенской области – 2.

За весь период зарегистрировали – 177 308 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 127 человек.

За весь период выздоровели – 171 650 человек.

Скончались – 2 человека. Всего за весь период – 2576.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 605 человек, на амбулаторном лечении – 1016 человек.