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В Кыргызстане за сутки 82 новых случая COVID-19, скончались – 2 человека

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- Анастасия Карелина
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В Кыргызстане на 14 сентября зарегистрировали 82 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 40,

в Чуйской области – 19,

в Таласской области – 3,

в Нарынской области – 5,

в Иссык-Кульской области – 7,

в Джалал-Абадской области – 6,

в Баткенской области – 2.

За весь период зарегистрировали – 177 308 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 127 человек.

За весь период выздоровели – 171 650 человек.

Скончались – 2 человека. Всего за весь период – 2576.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 605 человек, на амбулаторном лечении – 1016 человек.


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URL: https://www.vb.kg/406358
Теги:
статистика, эпидемия, Кыргызстан, медицина, коронавирус, COVID-19, пандемия
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