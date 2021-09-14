575 рециркуляторов установят в школах и детсадах Ленинского района Бишкека

В школах и детсадах Ленинского района кыргызской столицы установят рециркуляторы. Всего приобретено 575 очистителей воздуха. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По поручению Городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии при мэрии города Бишкек акимиатом были изысканы средства для приобретения передвижных бактерицидных рециркуляторов. Эти очистители воздуха установят в общеобразовательных и дошкольных организациях Ленинского района столицы. 575 рециркуляторов получат 30 средних школ и 18 детских садов.

Глава Ленинского района Мурат Осмонов побывал в средней школе №47 и лично ознакомился с процессом работы приборов. Специалисты пояснили, как именно функционируют рециркуляторы, уничтожая в воздухе закрытых помещений вредные микроорганизмы, бактерии, вирусы, в том числе COVID-19.