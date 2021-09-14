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Госкомиссия по делам религий КР продолжит сотрудничать с ФАДН России

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- Анастасия Карелина
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Госкомиссия по делам религий Кыргызской Республики продолжит сотрудничать с Федеральным агентством по делам национальностей Российской Федерации. Об этом стало известно в ходе проходящего в данный момент визита делегации Кыргызстана в Россию.

Делегацию нашей республики возглавляют заведующий отделом по взаимодействию с институтами гражданского общества, делам религий и межэтническим отношениям Администрации президента Кыргызской Республики Кудайберген Базарбаев и директор Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики Тойгонбай Абдыкаров.

В Российскую Федерацию отправились также эксперт Администрации президента Замир Турсунбеков, заместитель директора Государственной комиссии по делам религий КР Замир Кожомбердиев, муфтий мусульман Кыргызстана Замир Ракиев, члены Совета Аалымов, казы областей, Епископ Бишкекской и Кыргызский Даниил, представитель Духовного управления мусульман Кыргызской Республики Суйумбек Жусубалиев.

В рамках визита уже прошла встреча членов кыргызской делегации с заместителем руководителя ФАДН Российской Федерации Станиславом Бедкиным, где обсуждались вопросы сотрудничества в рамках подписанного в марте 2019 года Меморандума о взаимопонимании между Государственной комиссией по делам религий КР и Федеральным агентством по делам национальностей РФ. Документ говорит о таких направлениях сотрудничества, как обмен опытом по мерам государственной политики в религиозной сфере, в области религиозного и религиоведческого образования, а также проведения профилактических мероприятий по предупреждению дискриминации по религиозной принадлежности, радикализма и экстремизма.

Визит кыргызской делегации продлится до 18 сентября. Ожидаются встречи с представителями Администрации президента Республики Татарстан, Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, руководителями Духовного управления мусульман Российской Федерации и Духовного управления мусульман Республики Татарстан, сотрудниками Российского Исламского института.


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URL: https://www.vb.kg/406406
Теги:
муфтият, религия, Россия, ДУМК, Кыргызстан
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