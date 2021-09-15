В Кыргызстане за сутки 81 новый случай COVID-19, скончались – 2 человека

В Кыргызстане на 15 сентября зарегистрировали 81 новый случай заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 32,

в г. Ош – 2,

в Чуйской области – 17,

в Ошской области – 2,

в Таласской области – 2,

в Нарынской области – 3,

в Иссык-Кульской области – 10,

в Джалал-Абадской области – 10,

в Баткенской области – 3.

За весь период зарегистрировали – 177 389 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 117 человек.

За весь период выздоровели – 171 767 человек.

Скончались – 2 человека. Всего за весь период – 2578.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 603 человека, на амбулаторном лечении – 978 человек.