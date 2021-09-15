В Кыргызстане за сутки 81 новый случай COVID-19, скончались – 2 человека

В Кыргызстане на 15 сентября зарегистрировали 81 новый случай заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 32,
в г. Ош – 2,
в Чуйской области – 17,
в Ошской области – 2,
в Таласской области – 2,
в Нарынской области – 3,
в Иссык-Кульской области – 10,
в Джалал-Абадской области – 10,
в Баткенской области – 3.
За весь период зарегистрировали – 177 389 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 117 человек.
За весь период выздоровели – 171 767 человек.
Скончались – 2 человека. Всего за весь период – 2578.
В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 603 человека, на амбулаторном лечении – 978 человек.