Кабмин КР присоединяется к экологической акции во Всемирный день чистоты

Кабинет министров Кыргызской Республики присоединяется к международной экологической акции во Всемирный день чистоты, которая пройдет 18 сентября, и призывает граждан принять активное участие в масштабном субботнике по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В мероприятии примут участие представители государственных и местных органов власти.

Всемирный день чистоты в нашей стране проводится в четвертый раз. Цель мероприятия – привлечь внимание к экологической ситуации, поддержанию чистоты в общественных местах, разумному потреблению природных ресурсов, использованию сберегающих технологий и правильной утилизации мусора.

В рамках подготовки к масштабному мероприятию в этом году общественный фонд "Эко Деми", организующий экологическую акцию, разработал виртуальную карту самых загрязненных территорий в городах и регионах республики, на уборку которых будут направлять волонтеров. По городу Бишкеку определено 100 точек. Это большие стихийные свалки в местах отдыха, которые будут убирать активисты.

Участником акции может стать любой желающий, граждане могут убрать территорию вокруг своих домов, в парках и местах отдыха.