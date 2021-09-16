Погода
$ 84.61 - 84.89
€ 99.67 - 100.95

Кабмин КР присоединяется к экологической акции во Всемирный день чистоты

129  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кабинет министров Кыргызской Республики присоединяется к международной экологической акции во Всемирный день чистоты, которая пройдет 18 сентября, и призывает граждан принять активное участие в масштабном субботнике по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В мероприятии примут участие представители государственных и местных органов власти.

Всемирный день чистоты в нашей стране проводится в четвертый раз. Цель мероприятия – привлечь внимание к экологической ситуации, поддержанию чистоты в общественных местах, разумному потреблению природных ресурсов, использованию сберегающих технологий и правильной утилизации мусора.

В рамках подготовки к масштабному мероприятию в этом году общественный фонд "Эко Деми", организующий экологическую акцию, разработал виртуальную карту самых загрязненных территорий в городах и регионах республики, на уборку которых будут направлять волонтеров. По городу Бишкеку определено 100 точек. Это большие стихийные свалки в местах отдыха, которые будут убирать активисты.

Участником акции может стать любой желающий, граждане могут убрать территорию вокруг своих домов, в парках и местах отдыха.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406499
Теги:
акции, экология, Кыргызстан, кабмин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  