Статистика COVID-19 в КР: заразились за сутки 83 человека, скончались - 2

В Кыргызстане на 17 сентября зарегистрировано 83 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

Бишкек - 31

Ош - 0

Чуйская область – 17

Ошская область - 4

Таласская область - 4

Нарынская область - 6

Иссык-Кульская область – 12

Джалал-Абадская область – 8

Баткенская область - 1.

За весь период пандемии заразились - 177 567 человек.

Выздоровели за сутки 113 человек. Всего - 172 015.

Скончались за сутки - 2 человека. Всего от коронавируса зарегистрировано 2 583 летальных исхода.

В стационарах на лечении находятся 589 и на амбулаторном 910 человека.