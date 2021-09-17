Статистика COVID-19 в КР: заразились за сутки 83 человека, скончались - 2

В Кыргызстане на 17 сентября зарегистрировано 83 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
Бишкек - 31
Ош - 0
Чуйская область – 17
Ошская область - 4
Таласская область - 4
Нарынская область - 6
Иссык-Кульская область – 12
Джалал-Абадская область – 8
Баткенская область - 1.
За весь период пандемии заразились - 177 567 человек.
Выздоровели за сутки 113 человек. Всего - 172 015.
Скончались за сутки - 2 человека. Всего от коронавируса зарегистрировано 2 583 летальных исхода.
В стационарах на лечении находятся 589 и на амбулаторном 910 человека.