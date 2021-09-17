Погода
$ 84.55 - 84.85
€ 99.67 - 100.95

Статистика COVID-19 в КР: заразились за сутки 83 человека, скончались - 2

609  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане на 17 сентября зарегистрировано 83 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

Бишкек - 31

Ош - 0

Чуйская область – 17

Ошская область - 4

Таласская область - 4

Нарынская область - 6

Иссык-Кульская область – 12

Джалал-Абадская область – 8

Баткенская область - 1.

За весь период пандемии заразились - 177 567 человек.

Выздоровели за сутки 113 человек. Всего - 172 015.

Скончались за сутки - 2 человека. Всего от коронавируса зарегистрировано 2 583 летальных исхода.

В стационарах на лечении находятся 589 и на амбулаторном 910 человека.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406525
Теги:
статистика, Кыргызстан, COVID-19
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  