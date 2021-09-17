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В Москве делегация из Кыргызстана встретилась с религиозными деятелями

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- Айжан Мамбеталиева
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Кыргызская делегация во главе с заведующим отделом по взаимодействию с институтами гражданского общества, делам религий и межэтническим отношениям администрации президента Кудайбергена Базарбаева и директора государственной комиссии по делам религий Тойгонбая Абдыкарова, а также религиозные деятели встретились с представителями кыргызской диаспоры в Москве и Московской области.

Во время встречи религиозные деятели Кыргызстана призвали активистов и старейшин диаспор к тесному сотрудничеству в области духовного воспитания молодежи, к оказанию моральной и правовой помощи трудовым мигрантам, к строгому соблюдению законодательства РФ, также сохранению межконфессиональной и межнациональной духовной сплоченности. Также были обсуждены вопросы духовного, морально-нравственного развития граждан и проблемы в социальной, бытовой сферах, с которыми сталкиваются трудовые мигранты.

В ходе визита в Россию делегация нашей страны провела встречу с проректором Болгарской исламской академии Русланом Саяховым.

В рамках встречи были рассмотрены вопросы межгосударственного сотрудничества в религиозной сфере, проблемы предотвращения радикализма и экстремизма, обсуждались предложения по реализации совместных проектов в области религиозного образования, вопросы разработки методологии обучения в религиозных образовательных учреждениях, перспективы развития взаимодействия в данной сфере.


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URL: https://www.vb.kg/406566
Теги:
Госкомиссия по делам религий, религия, Россия, Москва
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