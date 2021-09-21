Водителей в Бишкеке призывают выйти на митинг против компании "Вега"

В Бишкеке планируется митинг против компании "Вега Оперейтинг Компани". Водителей призывают присоединиться к акции протеста.

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"21 сентября в 11:00 часов состоится митинг против компании "Вега" напротив ее офиса. Водители делитесь в группах".

Возмущение автолюбителей, по всей видимости, связано с обязанностью оплатить штраф за превышением скоростного режима на трассах и фиксация данных нарушений триногами.

По этому поводу, отметим, сама компания уже делала ранее заявление. В нем "Вега Оперейтинг Компани" напомнила, что является исключительно техническим оператором, роль которой заключается в обеспечении функционирования комплексов, фиксирующих нарушения ПДД. А доступа к выписываемым штрафам компания не имеет. В свою очередь, соблюдение скоростного режима, как и других правил дорожного движения, является обязательством согласно установленным нормативным актам.