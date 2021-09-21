Кулов: К Асанову не следовало применять меру, связанную с лишением свободы

Бывший замминистра внутренних дел Курсан Асанов не должен находиться в СИЗО-50. Такое мнение поддерживает политик Феликс Кулов. Более того, он считает, что мера пресечения в отношении Асанова не должна быть связана с лишением свободы.

Напомним, Курсан Асанов был задержан 14 сентября. Ему вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 309 "Насильственный захват власти" УК КР. В отношении Асанова ведется несколько уголовных дел. Так, по обвинению в захвате зданий и сооружений в октябре 2020 года он был заключен под стражу на два месяца, а позже выпущен под домашний арест.

"Как мы помним, первое обвинение ему было предъявлено по кой-ташским событиям, второе - по октябрьским событиям прошлого года, когда он занял ответственный пост в министерстве внутренних дел. Если кратко, то я считаю, что его вины в этих якобы преступлениях абсолютно никакой нет.

Что касается третьего обвинения, попытки якобы насильственного захвата власти - мы имеем информацию о том, что есть какая-то аудиозапись, весьма сомнительного свойства. Других пока данных следствие не озвучивало. Я уверен, оно так же рассыпется, как и два прежних обвинения по другим якобы совершенным преступлениям", - заявил в разговоре с VB.KG Феликс Кулов.

С его слов, к Курсану Асанову вообще не следовало применять ограничительную меру, связанную с лишением свободы. И вот почему:

"Этот человек после того, как ему были предъявлены первые обвинения ни разу никогда не нарушил меру пресечения, не пытался скрыться, в массовых мероприятиях не участвовал, не делал никаких политических заявлений, не пытался влиять на следствие.

Его нахождение в СИЗО-50, думаю, связано с тем, что там очень жесткие меры, которые ограничивают контакты с другими людьми. Его, видимо, решили изолировать, чтобы не было возможности оттуда общаться. Мы знаем, что в СИЗО-1, не то чтобы либеральный режим, но там есть возможность каким-то образом выходить на контакты с внешним миром. В то же время общественность озабочена, что в СИЗО-50 содержатся очень опасные преступники, имела место трагедия связанная с убийством охраны (в 2015 году - ред.), побегом особо опасных преступников. Конечно, эти моменты очень отрицательно сказываются. Я разделяю позицию тех, кто считает, что Курсан Асанов там не должен находиться.

Единственная надежда на то, что после тех трагических событий в СИЗО-50 усилен контроль и сейчас Курсан Асанов не будет никоим образом контактировать с теми, кто там находится. Я на это надеюсь. И не дай бог, если произойдет обратное. Вы сами понимаете, кто за это понесет ответственность и к чему это может привести. Я думаю, те люди, которые такое решение принимали, должны об этом помнить", - заключил политик.