Тандем ради депутатских мандатов. Какие партии объединились к выборам ЖК

Объединения партий - это хороший, а для некоторых политиков единственный шанс пробиться в парламент

В Кыргызстане 28 ноября состоятся выборы депутатов Жогорку Кенеша. Согласно внесенным в выборное законодательство поправкам, количество депутатских мандатов сокращено со 120 до 90. Из них 54 места в парламенте предусмотрено для кандидатов, выдвинутых политическими партиями по спискам. Остальные 36 - для тех, кто баллотируется по одномандатным округам. К слову, свои кандидатуры уже выдвинули 22 кандидата-одномандатника.

В борьбе же за 54 места в Жогорку Кенеше выразили намерение поучаствовать 75 политических партий, в списках каждой из них (они еще формируются) по 54 кандидата. Конкуренция будет жесткая. Но, как уверенно считают эксперты и политологи, ко дню голосования количество претендентов снизится на треть. Так, к примеру, политорганизациям - "Эркин Кыргызстан" и "Эне журогу - Мекен" ЦИК уже отказала в регистрации уполномоченных представителей. Значит уже минус две партии.

Кроме того, политики открыто говорят о необходимости укрупнения партий и призывают "единомышленников" к объединению. И уже есть первые плоды таких переговоров. Редакция решила собрать информацию о всех известных на сегодня предвыборных альянсах.

"Улуттар Биримдик" и Ко

На днях стало известно, что "Улуттар Биримдиги" под руководством экс-мэра Оша Мелиса Мырзакматова решила пойти на выборы с Народно-демократической партией Кыргызстана. Последнюю возглавляет экс-первый заместитель председателя ГКНБ Артур Медетбеков.

Сообщается, что "Улуттар биримдиги" и НДПК стремятся объединить усилия по внесению вклада в развитие независимого Кыргызстана.

Ранее партия бывшего градоначальника южной столицы уже объединилась с "Мекен сакчысы". Ради, как было заявлено, содействия по решению вопросов, связанных с безопасностью государственной границы. По всей видимости, лидером этого тройственного союза станет Мелис Мырзакматов.

Напомним, что эти партии не участвовали в парламентских выборах 4 октября, итоги которых были признаны недействительными.

"Ата Мекен" и "Реформа"

2 сентября в соцсетях появилась информация о том, что партии "Ата-Мекен" Омурбека Текебаева и "Реформа", где лидером является Клара Сооронкулова, решили вместе идти на выборы. В тот же вечер социалисты опровергли ее, назвав преждевременной. Но уже 11 сентября политики официально объявили о создании альянса.

"Мы считаем, что союз политических партий "Ата Мекен" и молодая политическая сила "Реформа", имеющая богатый опыт государственной системы и политической борьбы является правильным шагом для достижения наших целей по созданию безопасной и достойной жизнь граждан. Мы объединяем усилия, чтобы взять на себя ответственность за настоящее и будущее Кыргызстана", - говорилось в заявлении двух партий.

При этом было отмечено, что новоиспеченный союз открыт для переговоров и, возможно, еще пополнится новыми лицами. Единственное, пока не ясно под чьими знаменами пойдут политики. Напомним, сам Омурбек Текебаев заявил, что не намерен участвовать в предстоящих парламентских выборах. Он объяснил это желанием "освободить дорогу молодым".

На выборах Жогорку Кенеша 4 октября "Ата Мекен" и "Реформа" принимали активное участие, но ни одна, ни другая не смогли преодолеть семипроцентный порог.

"Альянс"

В конце августа в соцсетях начали активно обсуждать некое объединение под названием "Альянс". В него якобы вошли ряд действующих депутатов от партий "Республика", СДПК и "Бир Бол". А руководителем партией называли Алтынбека Сулайманова. Уже позже в сентябре экс-замминистра экономики Эльдар Абакиров частично подтвердил информацию СМИ. По его данным, для участия на парламентских выборах в "Альянс" вошли депутаты ЖК: Мирлан Жеенчороев, Алтынбек Сулайманов, Жанар Акаев и Абдывахап Нурбаев. Правда, кто будет лидером политорганизации пока неизвестно.

Согласно официальным данным ЦИК, руководителем партии "Альянс" является некий Азиз Закиров.

"Онугуу-Прогресс" +

Еще один вероятный союз партий - это "Онугуу-прогресс" и "Ата-Журт Кыргызстан". Разговоры об их объединении на выборах ходят давно, однако официальных подтверждений до сих пор нет. Но то, что политики проводят соответствующие переговоры - известно точно.

Отметим, партия "Ата-Журт Кыргызстан" на скандальных выборах Жогорку Кенеша 2020 года не была представлена. А "Онугуу-Прогресс" отказалась участвовать. Сначала шли разговоры, что ее лидер Бакыт Торобаев намерен баллотироваться в парламент в составе партии "Мекеним Кыргызстан". Но позже он сам заявил, мол, не верит, что следующий созыв Жогорку Кенеша будет чем-то лучше предыдущего...