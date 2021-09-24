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Минэкономики КР предлагает оставить налоговые льготы частным детсадам

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане поднимают вопрос об отмене льгот для частных дошкольных учреждений на уплату налогов. Первого сентября был вынесен на общественное обсуждение проект новой редакции Налогового кодекса КР. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что одним из самых болезненных направлений стало предложение разработчиков проекта отменить льготы для некоторых категорий хозяйствующих субъектов, в том числе речь идет об отмене льгот для частных дошкольных учреждений.

Комментируя ситуацию, которая вызвала негативную реакцию общественности, заместитель министра экономики и финансов КР Бекболот Алиев напомнил, сегодня речь не идет об окончательном проекте Кодекса. Для этого он и вынесен на общественное обсуждение, чтобы услышать мнение общественности, экспертов, всех заинтересованных сторон.

"Кыргызстан, как и многие страны, на фоне общего мирового кризиса в результате коронавирусной пандемии находится в сложном экономическом положении. Накладывает свой отпечаток, к сожалению, и непродуманная политика прежних властей. И сегодня задача Минэкономфина, в первую очередь, не допустить развития регрессивных процессов, удержать ситуацию и изыскать средства для выполнения социальных обязательств перед гражданами. Это срочные задачи.

Конечно же, в таких условиях мы вынуждены использовать все возможности для пополнения бюджета. Что касается общего пакета налоговых льгот, то ежегодно он составляет порядка 30 миллиардов сомов. В нынешней ситуации это, конечно, огромная сумма.

Но, тем не менее, позиция Минэкономфина против отмены льгот для сферы дошкольного образования. Мы прекрасно понимаем, что это одна из самых уязвимых социальных сфер. Более того, в проекте Программы развития КР до 2026 года, которая сегодня также презентуется и активно обсуждается, уделено большое внимание поддержке сферам образования и медицины.

Минэкономфин и впредь будет занимать эту позицию и убеждать разработчиков новой редакции Налогового кодекса, среди которых, помимо специалистов министерства, независимые эксперты, депутаты Жогорку Кенеша, представители бизнеса и другие, о недопустимости принятия этой меры. Мы очень надеемся, что наша позиция будет принята, и льготы для дошкольных учреждений сохранятся", - заверил замминистра.


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URL: https://www.vb.kg/406934
Теги:
детский сад, Бишкек, Кыргызстан, налоги
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