Юные баскетболисты из КР стали призерами фестиваля школьного спорта

В Ульяновске подведены итоги Международного фестиваля школьного спорта среди государств СНГ. Участие в нем приняли 450 юных спортсменов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Украины.

В программу фестиваля вошли соревнования по шести дисциплинам - бадминтону, баскетболу 3х3, волейболу, мини-футболу, настольному теннису и шахматам.

В церемонии открытия фестиваля приняли участие, как сообщается, врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских, заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам, координатор федерального проекта "Детский спорт", трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, депутат Госдумы, президент федерации хоккея Владислав Третьяк, другие официальные лица.

Помимо спортивной программы, для участников была организована насыщенная культурно-развлекательная программа.

Победителями соревнований стали: бадминтон - команда Росси, баскетбол 3х3 - Кыргызстан (юноши) и Россия (девушки), волейбол - Молдова (юноши) и Ульяновская область (девушки), мини-футбол - Ульяновская область, настольный теннис - Армения, шахматы - Армения.