COVID-19 в КР: за прошедшие сутки не зарегистрировано летальных случаев

В Кыргызстане на 1 октября зарегистрировано 76 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

Бишкек - 42

Ош - 1

Чуйская область – 20

Ошская область - 0

Таласская область - 2

Нарынская область - 0

Иссык-Кульская область – 8

Джалал-Абадская область – 3

Баткенская область - 0.

За весь период пандемии заразились - 178 608 человек.

Выздоровели за сутки 99 человек. Всего - 173 305.

За прошедшие сутки не зарегистрировано летальных случаев. Всего от коронавируса зарегистрировано 2 607 летальных исхода.

В стационарах на лечении находятся 436 и на амбулаторном 779 человека.