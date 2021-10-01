COVID-19 в КР: за прошедшие сутки не зарегистрировано летальных случаев

В Кыргызстане на 1 октября зарегистрировано 76 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
Бишкек - 42
Ош - 1
Чуйская область – 20
Ошская область - 0
Таласская область - 2
Нарынская область - 0
Иссык-Кульская область – 8
Джалал-Абадская область – 3
Баткенская область - 0.
За весь период пандемии заразились - 178 608 человек.
Выздоровели за сутки 99 человек. Всего - 173 305.
За прошедшие сутки не зарегистрировано летальных случаев. Всего от коронавируса зарегистрировано 2 607 летальных исхода.
В стационарах на лечении находятся 436 и на амбулаторном 779 человека.