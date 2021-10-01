В Бишкеке обсудили госполитику КР в религиозной сфере на 2021-2026 годы

В Бишкеке состоялась координационная встреча организаций, реализующих проектную деятельность в религиозной сфере. Об этом сообщает Государственная комиссия по делам религий КР.

Сообщается, что на мероприятии были обсуждены приоритетные направления концепции государственной политики КР в религиозной сфере на 2021-2026 годы, проект позитивного мессенджера для уязвимости и предотвращения насильственного экстремизма среди молодежи Кыргызстана, учебно-методических комплексов по противодействию дискриминации и методология гендерных экспертиз, а также рассмотрены вопросы укрепления партнерских отношений в социальной сфере.

Во встрече приняли участие представители государственных, международных, неправительственных организаций.

Мероприятие было организовано при поддержке Проекта по поддержке стабильности в странах Центральной Азии (Проект CASSS) и общественного фонда Про Лекс имени Т. Джумакадырова.