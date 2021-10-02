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Александр Баршай находит все новых знаменитых евреев Кыргызстана

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- Александр Тузов
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Заслуженный деятель культуры Кыргызстана, экс-корреспондент "Вечернего Фрунзе" и бывший главный редактор КирТАГа, нынешний израильский журналист и писатель Александр Баршай выпустил 2-е издание своей книги "Евреи – Кыргызстану: от А до Я".

Как сам Баршай сообщил VB.KG, нынешнее издание, дополненное множеством фактов, в отличие от первого, обнародовано в электронном виде. На базирующемся в Бишкеке сайте "Новая литература Кыргызстана" выставлен текст нового - расширенного, дополненного и исправленного - издания книги. Доступ к новому изданию свободный.

Завидная оперативность. Ведь едва минуло полгода после того, как в бишкекском издательстве "Аркус" вышел в свет роскошный многокрасочный том первого издания.

Та книга успела получить высокую оценку на презентации, организованной в Хайфе известным кыргызским и израильским архитектором, много лет бывшей почетным консулом КР в Израиле Галиной Кондучаловой и ее мужем, тоже известным архитектором, Игорем Лихтеровым. Благодаря той презентации экземпляры книги получили живущие в Израиле дочь выдающегося этнографа-кыргызоведа Саула Абрамзона Эльза Козлова-Абрамзон, дочь первого руководителя управления "Нарынгидроэнергостроя" Геннадия Арамбицкого Татьяна, сын известного фрунзенского профессора-физика Льва Спекторова Владимир и много еще кто из числа кыргызских израильтян и их потомков. Успешная презентация книги прошла и в иерусалимском Доме технологий.

Читатель найдет в новом издании немало новых - более 50 - имен, новых интересных историй и фактов. Например, историю почти забытого первого в Кыргызстане еврея - Героя Социалистического Труда Маера Тимковского (1909 - 1983). Он родился в Новогеоргиевске Полтавской губернии. С 1934 года жил в Кыргызстане, работал на разных предприятиях по производству сахара. В 1942-м - директор Беловодского сахарного комбината. В 1943-м был назначен директором свеклосовхоза имени Фрунзе Кантского района. В 1947-м свеклосовхоз вырастил 817 центнеров сахарной свеклы с каждого гектара на участке площадью 24 гектара. За это Тимковский и несколько его подчиненных Указами от 8 мая 1948 года были удостоены званий Героев Соцтруда. В том году действовало четкое установление: собрали такой-то урожай – получайте такую-то награду. (В том же 1948-м юный помощник комбайнера Миша Горбачев, будущий президент СССР, аналогичным образом получил в своем Ставрополье орден Трудового Красного Знамени за участие в сборе высокого урожая пшеницы.)

В новом издании Баршай изложил и найденные им сведения о путешествии по Кыргызстану в 1925 году венгерского географа Шандора Радо (1899-1981). Тот самый Радо, выходец из еврейской семьи, в годы Великой Отечественной войны стал успешным советским разведчиком под псевдонимом "Дора", руководителем одного из подразделений легендарной "Красной капеллы" в Швейцарии.

Своего рода сенсация: Баршай разыскал сведения, что Радо описал Пишпек 1925 года и другие наши города и веси в своем изданном во второй половине 1920-х "Путеводителе по СССР".

Еще находка Баршая: оказывается, легендарный Радо, географ по основной профессии, приезжал во Фрунзе в 1979-м, триумфально выступал перед нашими учеными.


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URL: https://www.vb.kg/407295
Теги:
Израиль, книги, литература, Кыргызстан
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