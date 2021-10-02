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В КР принята концепция госполитики в религиозной сфере до 2026 года

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане сегодня, 2 октября, президент республики Садыр Жапаров подписал Указ "О Концепции государственной политики КР в религиозной сфере на период 2021-2026 годы".

Как сообщается на официальном сайте президента, указ издан в целях обеспечения единства народа, межкультурного и межрелигиозного согласия, развития государственно-конфессионального партнерства, укрепления светских основ государства и реализации Закона "О свободе вероисповедания и религиозных организациях в КР".

С текстом концепции можно ознакомиться на сайте президента.


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URL: https://www.vb.kg/407334
Теги:
Госкомиссия по делам религий, религия, Садыр Жапаров
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