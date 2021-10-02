В КР принята концепция госполитики в религиозной сфере до 2026 года

В Кыргызстане сегодня, 2 октября, президент республики Садыр Жапаров подписал Указ "О Концепции государственной политики КР в религиозной сфере на период 2021-2026 годы".

Как сообщается на официальном сайте президента, указ издан в целях обеспечения единства народа, межкультурного и межрелигиозного согласия, развития государственно-конфессионального партнерства, укрепления светских основ государства и реализации Закона "О свободе вероисповедания и религиозных организациях в КР".

С текстом концепции можно ознакомиться на сайте президента.