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В Грузии на выборах лидирует правящая партия

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- ВБ
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В Грузии правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" лидирует на выборах в местные органы власти, набирая 47,6 процента голосов. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу данные экзитпола телекомпании Imedi. Сообщает ТАСС

Второе место занимает партия "Единое национальное движение" (ЕНД), основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили с 27,1 процента голосов. На третье место вышла партия бывшего премьер-министра Георгия Гахарии "За Грузию", заручившись поддержкой 6,8 процентов избирателей.

Что касается кандидатов в мэры Тбилиси, то, по данным экзитпола телекомпании Imedi, действующий мэр, выдвинутый правящей партией, Каха Каладзе лидирует, набирая 51,3 процентов голосов. Второе место занимает кандидат от ЕНД Ника Мелия с 34,6 процента голосов.

В Грузии в субботу состоялись муниципальные выборы. Гражданам предстояло избрать депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов - 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии.


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URL: https://www.vb.kg/407345
Теги:
выборы, Грузия
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