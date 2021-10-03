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Зеленский обещает вернуть Саакашвили на Украину

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- ВБ
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Зеленский пообещал, что Киев будет заниматься вопросом возвращения Саакашвили на Украину. Сообщает ТАСС.

Такое обещание президент Владимир Зеленский дал в воскресенье на брифинге в Трускавце, где проходило выездное заседание парламентской фракции его партии "Слуга народа".

"Я постоянно занимаюсь тем, что возвращаю граждан Украины. Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается", - заверил глава государства. "Мы все будем этим заниматься", - подчеркнул он. По словам Зеленского, в этот процесс будут вовлечены как министерства иностранных дел, так и премьер-министры обеих стран.

Экс-президента республики Михаила Саакашвили задержали 1 октября и доставили в тюрьму города Рустави. Бывший президент ранее написал в Facebook, что вернулся на родину спустя восемь лет после отъезда. Власти Грузии неоднократно заявляли, что экс-президента арестуют по прибытии на родину.

В Грузии Михаила Саакашвили обвиняют в причастности к гибели и нападениям на других политиков, подавлении оппозиционных выступлений 2007 года и денежных растратах


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URL: https://www.vb.kg/407359
Теги:
Грузия, Украина, Арест
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