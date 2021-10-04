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В 8 микрорайоне столицы разгорелся скандал из-за спиленных деревьев

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- Сергей Швец
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Жители одной из этажек 8 микрорайона пожаловались на то, что председатель ТСЖ без их ведома вырубила с десяток совершенно здоровых высоких деревьев. На место для изучения ситуации выехали представители мэрии. А позже к ним присоединились сотрудники правоохранительных органов, которым теперь и придется разбираться в этом деле.

- Это произошло в пятницу 1 октября, - рассказали жители дома № 28. – Большая часть людей была на работе. Приехала какая-то частная фирма и по указке нашего домкома спилила около десяти деревьев с торца этажки и во дворе. Нашего разрешения для этого получено не было. Мы вообще не знали о готовящейся вырубке. В тот же вечер был грандиозный скандал, но добиться от председателя ТСЖ каких-то ответов не удалось. И тогда мы решили обратиться во все профильные службы.

По заявлению возмущенных жителей сегодня на собрание прибыли представители МТУ, акимиата, МП "Бишкекзеленхоз" и других. И тут выяснилась такая вещь: все указанные службы не полномочны предпринимать каких-либо действий, так как у ТСЖ оформлена красная книга на придомовой участок.

- Когда у физического или юридического лица есть право собственности на землю, ему не нужно согласовывать с нами вопрос вырубки деревьев, расположенных на участке, - объяснил представитель "Бишкекзеленхоза". – Проще говоря – могут пилить все, что захотят. Мы не имеем право применять какие-то санкции к домкому. Другое дело, если бы подобный инцидент случился на муниципальной земле.

При этом профильные специалисты сообщили, что внимательно осмотрели все пни и пришли к выводу, что деревья были здоровыми. К слову, на тот момент сами стволы были уже вывезены, а на месте обрезки лежали кучи небольших веток. Листья на них были зелеными.

- Вероятно, жильцам следует разбираться внутри ТСЖ. Ведь обычно такие серьезные решения как вырубка хороших деревьев принимаются общими собраниями. Если их не было, то надо спрашивать у домкома, почему она так поступила. В случае, если жильцы считают, что нарушены их права, то следует обращаться в милицию, - подсказали представители мэрии.

По итогу горожане так и сделали. На место сначала приехали участковые инспекторы, а следом за ними следственная группа. Всех недовольных попросили написать объяснительные, в которых изложить суть дела.

- Мы будем добиваться, чтобы домком была оштрафована. Ведь все имущество ТСЖ – это наше общее имущество. Включая деревья. Мы подозреваем, что она произвела вырубку специально, чтобы потом продать лес. Пусть теперь возмещает общие убытки. К тому же один из стволов упал и повредил дворовую сушилку. Примечательно, что спилены хороши деревья, а маленькое засохшее так и осталось на своем месте.

- Да и вообще очень много претензий к ее работе. Не проводит общие собрания, на которых должна отчитываться о своей деятельности. Поэтому часть жильцов не платят взносы за ТСЖ. Не доверяют ей. Многократно поднимался вопрос о том, чтобы переизбрать председателя. Но никак не можем собрать всех владельцев квартир. Ведь часть сдают жилье, а сами проживают в других местах, - объяснили недовольные бишкекчане.

Корреспондентам VB.KG удалось поговорить и с председателем ТСЖ, которая попросила не указывать ее имя. Так как на нее и без того ведется травля в Интернете.

- Мои соседи поливают меня грязью в сети, мол, я такая плохая вырубила деревья. Поэтому мне уже столько проклятий прилетело от комментаторов, что вспоминать неприятно, - объяснила домком.

- Касаемо вырубки, есть определенные нормы, согласно которым деревья должны находится от дома на расстоянии не менее 5 метров. Все спиленные зеленые насаждения, за исключением одного, не выдерживали этого расстояние. А одно сильно кренилось над лавочкой и могло в любой момент упасть кому-нибудь на голову.

Женщина рассказала, что с просьбой спилить деревья к ней обратились некоторые жильцы. Это в разговоре с нашими корреспондентами подтвердила и старшая первого подъезда.

- Кстати, весь спиленный лес ушел в качестве оплаты за работу лесорубов. "Бишкекзеленхоз" узнав, что у нас частная территория, отказался приезжать к нам. Пришлось нанимать фирму. А у них очень высокие цены. Поэтому договорились о бартере. По-другому не получалось. В ТСЖ лишних денег нет. Да что там говорить, много людей не платит. И вот среди вышедших на сегодняшний пикет как раз и собрались в основном неплательщики, - подчеркнула председатель товарищества.

Судя по всему, у людей накопилось очень много претензий друг к другу. Им бы собраться, да обсудить все проблемы. Но теперь в деле о вырубке деревьев будет разбираться милиция. VB.KG обязательно сообщит обо всех подробностях.


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URL: https://www.vb.kg/407428
Теги:
мэрия, Октябрьский район, Бишкекзеленхоз, вырубка деревьев, скандал, местные жители
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