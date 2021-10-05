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Ротшильды помогут Узбекистану привлечь инвестиции в транспортный сектор

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Компания Rothschild & Со готова участвовать в поиске заинтересованных инвесторов для различных отраслей экономики Узбекистана. Об этом было заявлено в Ташкенте на встрече вице-премьера - министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова с заместителем председателя наблюдательного совета компании, бароном Эриком де Ротшильдом, сообщает пресс-служба МИВТ.

Ротшильд выразил готовность помочь в приватизации крупных государственных предприятий и банков с привлечением зарубежных инвесторов, сотрудничать в области развития и реформирования национальной банковской системы. Компания заявила о желании помочь в трансформации транспортного сектора Узбекистана, в том числе путем привлечения частных инвесторов к реализации инфраструктурных проектов.

Также стороны договорились наладить сотрудничество по совместной прединвестиционной подготовке приоритетных проектов в металлургической, химической и нефтехимической отраслях, сельском хозяйстве и туризме с последующим привлечением иностранных инвесторов.

О заинтересованности в сотрудничестве с Узбекистаном Rothschild & Со Министерство энергетики сообщало в начале декабря 2020 года. Тогда в Минэнерго и МИВТ прошли встречи с управляющим директором, членом Наблюдательного совета компании "Rothschild & Co" баронессой Ариэль де Ротшильд.

В частности, стороны договорились рассмотреть возможность сотрудничества в реформировании компаний "Узбекнефтегаз", "Узтрансгаз" и "Худудгазтаъминот". Ротшильды также оказывают консультационную поддержку в ходе подготовки АО "Узбекнефтегаз" к выходу на IPO (первичное размещение акций).

Источник: fergana.media


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URL: https://www.vb.kg/407458
Теги:
инвестиции, Узбекистан
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