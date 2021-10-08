Возле ЖК состоялся флешмоб под девизом "Поддержите наше право на жизнь"

Возле "Белого дома" состоялся флешмоб женщин, перенесших рак молочной железы. Они обратились к депутатам с просьбой заложить в среднесрочный Республиканский бюджет средства на закупку лекарственных препаратов на 2022-23-24 годы.

Флешмоб приурочен к "Розовому Октябрю" - международному месячнику борьбы с раком молочной железы. В 1993 году Всемирная организация здравоохранения объявила октябрь месяцем борьбы против рака груди. Ежегодно в октябре в разных странах мира проводится месяц повышения осведомленности в отношении рака молочной железы с целью привлечения внимания населения к проблеме раннего выявления и лечения, а также оказания паллиативной помощи при этой болезни.

Более 50-ти женщин, перенесших рак молочной железы, и другие члены Союза пациентских сообществ приняли в нем участие, чтобы сказать представителям законодательной ветви власти страны: "Поддержите наше право на жизнь".

Организаторами мероприятия выступили ОФ "Вместе против рака", "Эргэнэ", Союз пациентских сообществ КР, объединение женщин, перенесших рак груди "Курдаш".

По данным Национального центра онкологии и гематологии, в 2020 году впервые диагноз рак молочной железы был поставлен 626 женщинам, из них умерло в первый год после установления диагноза 122 человека. Рак молочной железы стоит на первом месте в структуре смертности по КР. Эта ситуация связана с поздней диагностикой. Почти у 40 процентов больных болезнь выявляют уже в запущенной стадии.

Конечно, есть в этом вина самих пациенток. Но в большей степени сказываются несовершенство самой онкослужбы, крайне низкая доступность женщин к методам диагностики, слабая профилактики. Отсутствие же реабилитации и восстановительной терапии способствуют повышению инвалидизации и смертности из-за развития осложнений.