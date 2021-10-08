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КР намерен перевести кыргызстанцев, осужденных в Европе, на родину

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- Нина Ничипорова
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Генеральная прокуратура КР прорабатывает возможность для перевода граждан Кыргызстана, отбывающих наказание в исправительных учреждениях европейских стран, сообщили в пресс-службе главного надзорного органа страны.

Отмечается, что в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством и положениями международных договоров, участниками которых является Кыргызстан, Генеральная прокуратура КР является центральным органом в реализации договорных прав и обязательств КР, в частности в вопросах экстрадиции, оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам и по переводу осужденных лиц для дальнейшего отбывания наказания.

Так, в сентябре 2021 года на основании ходатайства Генеральной прокуратуры КР по дипломатическим каналам МИД было направлено обращение в Совет Европы для рассмотрения вопроса о присоединении Кыргызстана к Европейской Конвенции о передаче осужденных лиц от 1983 г.

Необходимо отметить, что обстоятельные переговоры и консультации между Генеральной прокуратурой КР и Секретариатом Совета Европы о возможностях рассмотрения инициативы Генеральной прокуратуры по присоединению к этой Конвенции были начаты еще в 2019 году. По результатам переговоров получено согласие Совета Европы рассмотреть данное обращение в установленном порядке.

Сообщается, что при этом после проведения предварительных процедур внутригосударственного согласования первое обращение Генпрокуратуры КР по данному вопросу было направлено в Совет Европы в декабре 2020 года для проведения первоначальных переговоров.

"В мае 2021 года между Генеральной прокуратурой и Секретариатом Совета Европы при участии посольства Кыргызстана в Королевстве Бельгия проведены консультации в режиме видеоконференции, в рамках которого были обсуждены процедурные вопросы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в случае положительного решения вопроса по присоединению Кыргызстана к данной Конвенции у граждан Кыргызстана, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Европейских стран, появится возможность для перевода на родину для дальнейшего отбывания наказания.

Генеральная прокуратура намерена продолжить свою работу по возможному присоединению Кыргызстана и к другим Европейским Конвенциям по правовым вопроса


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URL: https://www.vb.kg/407635
Теги:
Генеральная прокуратура, Европа, наказание, конвенция
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