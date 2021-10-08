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"Шамбала" – мечта Суюндукова, к которой он шел почти 50 лет

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- Айжан Мамбеталиева
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Оскаровский комитет Кыргызстана принял решение выдвинуть на соискание премии "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук игровую картину "Шамбала" режиссера Артыкпая Суюндукова.

94-я церемония вручения премии "Оскар" намечена на 27 марта следующего года.

Корреспондент VB.KG поговорила с режиссером и узнала, как снимался фильм.

- Скажите, почему вы решили снимать фильм по повести "Белый пароход"?

- В 1973 году в российском журнале "Новый мир" была опубликована повесть Чингиза Айтматова "Белый пароход". Я тогда был студентом ВГИКа и эту повесть воспринял очень близко, даже нашел в ней какие-то моменты из своего детства. Загорелся мечтой снять по ее мотивам фильм. Но тогда же узнал, что на "Кыргызфильме" Болот Шамшиев уже готовится к запуску съемок фильма "Белый пароход". И моя мечта рухнула. В 1992 году уже во Фрунзе, я закончил съемки фильма "Плакальщица" на "Кыргызфильме". Он был приглашен на ташкентский международный фестиваль, получил приз за лучшую режиссуру. На фестивале присутствовал известный турецкий режиссер и продюсер Мехмет Танрысевер. Ему фильм очень понравился, он выкупил его, дублировал на турецкий. Предложил мне сотрудничество, сказал, если есть идеи, он готов субсидировать. Тогда я решил предложить снять фильм по повести "Белый пароход". Но съемки должны были пройти в Турции.

- Почему они не состоялись?

- Подготовка к съемкам затянулась, в турецкой кинокомпании наступил финансовый кризис. Проект был приостановлен. Но мечта снять этот фильм у меня осталась. Я вернулся в Кыргызстан и решил, что надо переделать сценарий на наш кыргызский вариант. В 2018 году в Кыргызстане объявили конкурс к 90-летию Айтматова. Мой сценарий был одобрен. Но нам дали очень сжатые сроки на поведение съемочных работ. Когда мы к ним приступили, в горах уже было холодно, трава выгорела, с трудом удавалось найти еще зеленые участки. Основные сцены были сделаны в Нарыне, в Боомском ущелье, большая часть съемок прошла в Кемине. Спасибо всей нашей съемочной группе - работали и днем и ночью.

- Расскажите про актерский состав, кто исполнил главные роли?

- Главный герой – мальчик - Артур Аманалиев. На момент съемок ему было всего 7 лет, и он так правдоподобно сыграл своего героя, смог передать его характер и образ. Возможно потому, что в киноперсонаже отражены черты судьбы и самого ребенка, мальчик – воспитанник интерната.

Старика Момуна исполнил Насрет Дубашев. Интересно, что в детстве он сыграл главные роли в фильмах "Небо нашего детства" и "Первый учитель". Но потом ушел из кинематографа, больше 50 лет не снимался в кино, жил в селе. Я пригласил его на роль старика, и он с ней очень хорошо справился. Кстати, Дубашев получил приз за лучшую мужскую роль на московском кинофестивале. А роль Орозкула исполнил главный режиссер ошского драмтеатра Талант Апыев. Считаю, что открыли в его лице нового перспективного киноактера.

- Знаю, что на многочисленные международные кинофестивали был отправлен первый вариант кинокартины, который потом еще дорабатывался, прежде чем выйти в широкий прокат.

- Действительно, так и есть. Мы были очень ограничены во времени, в последний день съемок выпал снег по колено, успели, можно сказать, в самый последний момент. А во время монтажных работ началась пандемия, студия была закрыта на карантин. Но пробный вариант фильма мы сдали вовремя. Он и был отправлен на участие в различных фестивалях. Через год мне пришлось искать спонсоров, чтобы доработать итоговый вариант кинокартины. Помогли на киностудии "Айтыш фильм", а также очень поддержал мой сын, который вложил свои деньги в пост-продакшин. Я заново перемонтировал картину, переозвучил и сделал музыку.

- Не могу не поинтересоваться, что означает необычное название фильма?

- Во время съемок у меня было несколько рабочих названий, но в конце остановился на Шамбале. Во-первых – в переводе с кыргызского "шам" – это свеча, а "бала" – это мальчик. По смыслу получается мальчик, несущий свет. Главный герой такой и есть. Также Шамбала – это удивительное место, где сбываются самые сокровенные мечты. Но туда может попасть только человек с чистой душой и чистыми помыслами.

Кроме того, назвать фильм "Белый пароход" уже нельзя было, ведь картина с таким названием уже была. Признаюсь, когда люди узнали, что я снимаю фильм по повести Айтматова, многие недоумевали: "Зачем повторяться?". Но в моем фильме 80-90 процентов всех сцен совершенно другие – их нет ни в книге, ни в фильме Шамшиева. За основу взят только философский посыл произведения. Те, кто уже успел посмотреть фильм, убедились, что он абсолютно не похож на предыдущий и сравнивать их никак нельзя.

- Ваш фильм уже завоевал восемь международных наград.

- Среди них – "Ника", приз московского международного кинофестиваля "Будем жить!", приз за лучшую режиссуру XXVI Международном кинофестивале в Калькутте. Очень приятно, что наш фильм так высоко оценили. Среди полученных наград есть две, которые особенно нам важны. Мы переживали, как со своей задачей справится мальчик – Артур, удастся ли ему сыграть так правдоподобно, чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений. Его актерскую игру отметили и на "Киношоке" в Анапе, там он получил приз за лучшую главную роль. А через месяц лучшим его признали в конкурсной программе московского кинофестиваля.


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URL: https://www.vb.kg/407639
Теги:
Кыргызфильм, Кыргызстан, фильм
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