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Жители Ала-Букинского района заявили о незаконных поборах в больнице

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- Александра Василькова
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Жители Ала-Букинского района рассказали на встрече с представителями института омбудсмена о том,что в местной районной больнице с пациентов буквально за все берут деньги – за медосмотр, за выдачу справок, за направление на обследование и т.д. Об этом сообщает пресс-служба аппарата омбудсмена.

По словам жителей, поборы составляют от 20 до 200 сомов и плата взимается повсеместно.

В целях подтверждения/уточнения полученной от населения информации, представители акыйкатчы провели мониторинг указанной больницы. Факт взимания с пациентов денег был подтверждён. Кроме того, стало известно, что врачи при выписке пациентов взимают с них по 50-100 сомов в какой-то "Фонд", из которого, как пояснил медперсонал больницы, оплачивается мелкосрочный ремонт, приобретение бумаги и т.д.

Данные поборы врачи объяснили "недостаточностью финансирования со стороны бюджета". При этом в некоторых отделениях больницы наблюдается полная антисанитария, душевые комнаты не соответствую установленным требованиям, на информационных стендах отсутствует информация о программе государственных гарантий.

Для принятия соответствующих мер по устранению всех выявленных нарушений и приведения ситуации в порядок сотрудниками аппарата Омбудсмена КР будут направлены соответствующие Акты реагирования в вышестоящие органы республики.

Отметим, встреча представителей омбудсмена с жителями Ала-Букинского района прошла в рамках проекта "Караван права" ("Укук кербени"), приуроченного к международному Дню защиты прав человека.


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URL: https://www.vb.kg/407649
Теги:
омбудсмен, поборы, Кыргызстан, больница, акыйкатчы
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